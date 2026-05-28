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Cautela en la oposición tras dichos de García Ruminot por eventuales ajustes al proyecto misceláneo

Nadie en ese mundo de cierra de plano, pero aún persisten muchas dudas sobre darle el respaldo al Ejecutivo.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Jueves 28 de mayo de 2026 a las 17:35 hrs.

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<p>Cautela en la oposición tras dichos de García Ruminot por eventuales ajustes al proyecto misceláneo</p>

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