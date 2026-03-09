Claves del Congreso: Incertidumbre por la reforma política, mientras se espera el cambio de mando
En el Gobierno intentan que se convoque a una sesión sólo para votar la iniciativa del Ejecutivo.
Si bien esta semana todas las miradas están puestas en la ceremonia de cambio de mando que se realizará el próximo miércoles 11, al mediodía, en el Salón Plenario de la sede del Congreso Nacional, en Valparaíso; algunas comisiones del Senado sesionarán entre lunes y martes, mientras la Cámara se dio libre estos dos días.
Cambio de mando
Para el miércoles, los diputados están citados a las 08:30 horas a la sesión de Sala en que se les tomará juramento, tras lo cual esta corporación elegirá por votación la mesa que la conducirá este primer año legislativo del periodo 2026-2030. El quorum para salir electo es de 78 diputados y la derecha está convencida que tiene la ventaja, ya que como sector tienen 76 votos –sólo necesita convencer a dos más- y la izquierda parece haber vuelto a dividirse, porque el nombre de Pamela Jiles no genera consenso. Así, algunos diputados podrían inclinarse a apoyar la figura del republicano Agustín Romero.
En el Senado están citados a las 09:00 de la mañana y allí realizarán el mismo proceso, aunque ahora tampoco está tan claro que la RN Paulina Núñez, favorita hasta ahora, tenga los votos asegurados, por molestias en la izquierda con la que había un principio de acuerdo.
Reforma política
Por lo pronto, este lunes la Cámara Alta deberá resolver si cita a sesión de Sala para mañana martes con el fin de votar la reforma política del Gobierno, en tercer trámite. De realizarse, la iniciativa podría ser despachada a ley o ir a Comisión Mixta, debido a que aunque la Comisión de Gobierno de la Cámara le dio luz verde a la indicación que permitía la fusión de partidos que no alcanzaron el 5% en la última elección parlamentaria ni los cuatro legisladores electos, con otros que sí lo hicieron, la Sala de esta corporación no lo hizo.
No es un secreto que esta indicación apuntaba a solucionar el problema en que se encuentra una serie de partidos, que tras la última elección parlamentaria no alcanzaron a cumplir ninguno de los requisitos para continuar existiendo. De ellos, los que más se han mencionado son el la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), del diputado Jaime Mulet; Evópoli y el Partido Radical, todos ellos con representación parlamentaria hasta ahora, pero que están en proceso de disolución.
Por otro lado, la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta está convocada para mañana martes, desde las 12:30 horas, con el fin de analizar el oficio del Presidente Gabriel Boric, a través del cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar como integrantes de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones, en lo relativo a las Bases Generales de la Administración del Estado, a Alejandro Weber Pérez y José Manuel Marfán Lewis.
