El Congreso se sacude por las réplicas del terremoto político tras el quiebre entre Boric y Kast a una semana del cambio de mando

Representantes de la oposición y el oficialismo culpan al líder de la contraparte de la situación que llevó al término de las reuniones bilaterales, luego de que el mandatario electo José Antonio Kast se retirara de palacio antes de concluir la reunión con el Presidente Gabriel Boric.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Martes 3 de marzo de 2026 a las 17:17 hrs.

