Oficialismo, DC y PDG suscriben acuerdo que le dará dos presidencias al partido de Parisi en la Cámara

Ahora, los partidos están en la tarea de asegurarse que asistan a votar todos los diputados de los sectores firmantes.

Tras el anuncio que ayer lunes hiciera el jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC), Héctor Barría, en cuanto a que el oficialismo, el falangismo y el Partido de la Gente (PDG) habían alcanzado un acuerdo en torno a la mesa e integración de comisiones de la Cámara de Diputados, este martes los negociadores suscribieron formalmente el documento que lo respalda.

Minutos antes de la 11:30 de la mañana, en la sede del Congreso en Santiago, los parlamentarios que participaron en las negociaciones ratificaron el acuerdo esculpiendo su firma en él. En concreto, y tal como DF anunció el lunes, el PDG se quedaría con dos presidencias, la del primer año, que se entiende sería para la diputada Pamela Jiles, y la del cuarto año; el segundo año será para la DC y el tercero para el Partido Socialista (PS).

No obstante,porque acuerdos como el alcanzado por el oficialismo y otras fuerzas suelen no respetarse. Algo similar había señalado hace unos días el diputado independiente Carlos Bianchi, quien si bien se ha instalado en la bancada del PPD, es conocido por negociar solo. También genera dudas René Alinco.

Según las cuentas, este consenso para nada asegura que el actual oficialismo más la DC y el PDG se aseguren la presidencia de la Cámara, pues el oficialismo y la DC completan 64 diputados; más el PDG sumarían 78 -quorum que se requiere para aprobar el nombre del candidato a presidir la Cámara-. Incluso podrían llegar a 79 diputados, si Bianchi adhiere al pacto. Pero sin Mulet, Bianchi y Alinco, este sector llegaría sólo a 76. De modo que empatarían con la derecha que tiene 76 seguros y que podría contar con los que se bajen del acuerdo del oficialismo. Es decir, seguirá habiendo total incertidumbre acerca del resultado hasta la votación de mañana miércoles.

“Confiamos plenamente”

De ahí que tras la firma se les consultara a los parlamentarios específicamente acerca de estos tres diputados que constituyen el gran signo de interrogación. Al respecto el diputado socialista Juan Santana señaló algo a lo que los firmantes se quieren asir y es que “las fuerzas políticas que estamos presentes, y sus diputados, tenemos la posibilidad de construir una mayoría y confiamos plenamente en que cada uno de las diputadas y diputados que integran las distintas bancadas van a cumplir con este acuerdo administrativo”.

Aunque añadió específicamente que algunos de estos tres diputados sí “han ratificado su apoyo a este entendimiento”.

La tensión en los distintos sectores por quedarse con la mesa de la Cámara se palpa en el ambiente, tanto es así que el propio Santana admitió que las distintas bancadas se están asegurando de que todos los parlamentarios de los representantes de las bancadas que están en el acuerdo lleguen al Congreso a votar mañana miércoles.