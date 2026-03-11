Presidenta de la CPC y medidas a impulsar por el nuevo Gobierno: "Vamos a estar muy atentos a que se presenten tempranamente"

Susana Jiménez delinea las acciones prioritarias que debiesen ser ejecutadas. Además, sostiene que ya comenzaron a solicitar audiencias a las carteras económicas y también al Mandatario.

Junto con tener claro las medidas clave para el empresariado, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, indica que ya hay peticiones de audiencia a autoridades, mientras en otros casos esperaban que los cargos fuesen asumidos formalmente para que se materialicen las solicitudes por Ley de Lobby.

Pero recalca de cara a lo que comienza: "Los temas de seguridad son muy prioritarios para nosotros y, por supuesto, cómo hacer que el mayor crecimiento económico también tenga como correlato mayores creaciones de empleos asalariados con protección social como corresponde, para que podamos ir disminuyendo este número que es significativo de tasa de informalidad y la tasa de desempleo, sobre todo de mujeres y adultos y jóvenes".

- ¿Qué esperan de este nuevo Gobierno, considerando que ya se han conocido parte de las medidas a impulsar en los primeros días?

- Como todo proceso que se inicia, proceso presidencial, lo que uno espera es principalmente que haya una sana convivencia, un buen diálogo político que permita lograr acuerdos. Por supuesto que las prioridades que estaban en la agenda presidencial son prioridades para nosotros también.

La seguridad, que es tan importante para las personas, pero también para el desarrollo de inversiones y de negocios, y medidas que puedan apuntalar el crecimiento económico que ha estado muy debilitado en estos años. Llevamos diez años creciendo al 2%. Eso claramente no es suficiente y lo que se aspira es que al menos podamos crecer por sobre el 3% en los próximos cuatro años.

- ¿Qué medidas implica esto?

- Eso significa que hay que tomar medidas bien decididas, parte de las cuales están ciertamente el programa de Gobierno. Y que nosotros vamos a estar muy atentos a que se presenten tempranamente, como es la rebaja tributaria e incentivos de desregulación para que sea más fácil sacar adelante los proyectos de inversión sin con eso, por supuesto, desproteger ni el medio ambiente ni el impacto comunitario que eso pueda tener.

Y esperamos también que siga la agenda de apertura comercial, de buscar nuevos socios comerciales. El escenario internacional por supuesto que se ha complejizado en las últimas semanas y eso por un desafío importante, pero es muy necesario para un país pequeño como el nuestro seguir ampliando sus mercados y poder de esa forma, sacar toda la potencia que tiene nuestra matriz exportadora.

- ¿Ya tienen reuniones agendadas con ministros?

- Nosotros estamos pidiendo audiencia con los ministros con los que tenemos más relación en nuestro día a día. Por supuesto, todos los del ámbito económico: Hacienda, Economía, Trabajo, Medio Ambiente, Seguridad. O sea, tenemos una agenda de trabajo en que queremos juntarnos tempranamente para poder compartir nuestras nuestras propuestas. También nosotros hicimos una propuesta significativa el año pasado, se la presentamos al Presidente y esperamos que eso sea acogido en buena parte porque es la visión que tiene el mundo empresarial de lo que hay que hacer para que realmente podamos volver a crecer.

- ¿Y con el nuevo Presidente de la República?

- Tenemos que esperar la formalidad de la solicitud de la reunión a través de la plataforma de lobby.