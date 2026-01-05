WOM paga multa de US$ 14 millones y cumple plazos de despliegue de 5G
La firma de telecomunicaciones pagó la multa proporcional a su incumplimiento cuyo plazo vencía el 31 de diciembre del 2025 y entregó las solicitudes de recepciones de obras de los 366 localidades obligatorias de la red 5G.
Fue a principios de septiembre cuando WOM y el Estado pusieron fin al conflicto que involucró a ambas partes por el cobro de las boletas de garantía -por US$ 50 millones- ante el incumplimiento de la empresa con el despliegue del concurso 5G para octubre de 2023.
Esto, luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la firma de telecomunicaciones llegaran a un acuerdo que estipula el nuevo plazo para completar la totalidad del despliegue del 5G y el monto de la boleta de garantía que debe pagar WOM finalmente por su incumpliento.
Con dicho acuerdo, la empresa de telecomunicaciones estableció algunos compromisos que tenían como plazo el último día del año 2025: el pago de una multa proporcional a su incumplimiento en 2023 y además de ingresar las recepciones de obra de las 366 localidades obligatorias, ambos ítems con los que la compañía ya cumplió.
La checklist de WOM
Para que la compañía pudiera iniciar bien el año, la empresa debía pagar el porcentaje de las boletas de garantías acordado con Subtel y el CDE. En ese sentido, como la empresa a octubre del 2023 había cumplido solo con el 69% del proyecto, se acordó cobrar el 31% de las boletas de garantías asociadas al proyecto, el equivalente a 352.900 UF (cerca de US$14 millones).
Además, el acuerdo aprobado estipuló que la compañía debe entregar el 100% de las localidades obligatorias el 5 de marzo de 2026, deadline que -de acuerdo a fuentes de la industria- contenía un ítem de temporalidad clave.
Esto, porque -a juicio de los expertos- "para llegar a cumplir a marzo, WOM debería empezar a ingresar la solicitud de recepción de obras como máximo 45 días antes de la fecha tope, por protocolo", por lo que la empresa debía tener presentadas todas las solicitudes de recepción de obras que le faltan de aquí a los últimos días de diciembre.
Ante este escenario, desde WOM señalaron que “al 31 de diciembre de 2025, entregamos a la Subtel 366 localidades obligatorias, de las cuales más del 74% ya se encuentran autorizadas. El porcentaje restante continúa avanzando conforme a los procesos normales de revisión por parte de la autoridad, a las bases de licitación y a la transacción suscrita con el Consejo de Defensa del Estado”.
Y recordó “el plazo para que la totalidad de las localidades se encuentren autorizadas y operativas es marzo de 2026, el que se está cumpliendo conforme a lo establecido. Mantenemos firme nuestro compromiso para lograr un exitoso proceso de autorización de las obras, para que así, nuestra red brinde conectividad en los lugares más remotos y extremos del país”.
Con esto, ambos compromisos fueron cumplidos por la empresa, lo que para fuentes de la industria “demuestra el compromiso de la nueva administración".
