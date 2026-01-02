Operador de Doggis revela sus planes para entrar a EEUU, abrir 100 nuevas tiendas en México y su foco en Chile

Carlyle Group tiene en venta el 75% de Gastronomía y Negocios, que además del mercado estadounidense tiene interés en entrar a Perú, Colombia, Panamá y Costa Rica.

“Project Bandera”. Ese es el nombre en clave del teaser que contiene los detalles de la venta de la participación del fondo estadounidense Carlyle Group en la chilena Gastronomía y Negocios (GyN), dueña de las marcas Doggis, Juan Maestro y Tommy Beans, Lovdo, Barrio Chicken y Bloke Burger.

Dicha presentación ha sido compartida a potenciales compradores y bancos de inversión en las últimas semanas, como parte del proceso que lideran LXG y Citi.

En el documento, al que DF tuvo acceso, la firma controlada en 75% por Carlyle y el resto en manos de los fundadores, Ricardo Duch y Óscar Fuenzalida, se muestra en detalle el tamaño de GyN así como sus proyecciones de desarrollo.

También hace una completa radiografía del tamaño de mercado al que accedería quien se quede con el deal y con el “operador líder de restaurantes de comida rápida y franquiciador de marcas propias en Chile y México, con expansión a EEUU”, como lo describen en la presentación de 15 páginas, donde también destacan que sirve 20 millones de comidas al año.

En Chile, la compañía es la plataforma de restaurantes de comida rápida número uno, con una participación de mercado del 10% a través de 305 tiendas en 15 de las 16 regiones de Chile.

US$ 177 millones en ventas en 2025 tendrá GyN.

Planes en el continente

En otro mercado relevante, el operador detalla que ingresó en 2023 a México y lo hace bajo un acuerdo de franquicia maestra (“MFA”) con un conglomerado mexicano.

El Acuerdo Multimarca en México incluye un compromiso contractual para aperturar un mínimo de 100 tiendas en un plazo de tres años, de las cuales 23 ya se han abierto en Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y León, en el estado de Guanajuato. Es decir, se abrirán del orden de 35 tiendas al año en el país azteca.

Sobre el tamaño del rubro en México, la presentación indica que el gasto anual en comida rápida es de unos US$ 3.300 millones y la oportunidad de mercado al que apunta la operadora es del 25% (Addresable Market).

Asimismo, indica que es el mercado de restaurantes más grande de Latinoamérica, impulsado por una fuerte demanda de los consumidores y la continua expansión de las marcas. “Los restaurantes independientes controlan el 86% del segmento, pero las cadenas de comida rápida están creciendo rápidamente y ganando participación”, detalla.

En tanto, para 2026 tiene planificado concretar su primera apertura en Estados Unidos.

El grupo está en negociaciones iniciales con operadores de franquicias multimarca con amplia experiencia para establecer dos acuerdos para dos de sus marcas, con miras a la apertura de tiendas en Tampa y Broward, en Florida, y las ciudades de San Antonio, Dallas North y Austin, en Texas.

En esos dos estados el mercado objetivo es de US$ 83 mil millones.

Por último, el documento también informa a los interesados que hay una serie de conversaciones activas para seguir expandiéndose a nuevos países de América Latina.

Así, señala que están hablando con dos grandes franquiciadores de Perú, así como revela el interés inicial de un operador en Colombia. En Panamá y Costa Rica están en conversaciones con el principal operador de marcas de comida rápida de esos mercados, así como con un franquiciador global para seguir expandiendo las operaciones en otras naciones.

“La compañía ha construido un modelo operativo dual escalable y con pocos activos que combina tiendas propias y franquiciadas, basado en procesos y productos estandarizados de alta calidad, costos controlados, una sólida base de proveedores, una sólida red de franquicias y un enfoque en la rentabilidad de todo el sistema con herramientas de capacitación interna”, recalca la presentación.

Allí mismo hace proyecciones financieras: para 2025 esperan reportar ventas integradas por unos US$ 177 millones y US$ 97 millones de ganancias.

Y se destaca que solo Doggis reporta ventas por US$ 68,5 millones.

Dentro de las oportunidades que identifican para ofrecer la venta, el documento presentado a los interesados destaca que cuentan con una cartera de marcas propias altamente reconocidas y de rápido crecimiento “llegando a una amplia base de consumidores de 34 millones de clientes al año (1,7 veces la población de Chile)”, así como márgenes de beneficio promedio por tienda de aproximadamente el 19%, y “vientos favorables en el mercado con la creciente expansión del segmento de comida rápida y la oportunidad de penetración de las cadenas alimentarias en condiciones económicas estables”.

El tamaño de mercado

El documento privado también entrega cifras del mercado que enfrenta GyN.

En la presentación se detalla que Alsea es su principal competencia en Chile y que dicha cadena cuenta con 222 ubicaciones. Le sigue Subway, con 209 plazas; detrás de la cual está Degasa, la firma tras las franquicias de KFC, Wendys y China Wok, con 205 tiendas.

A continuación está Unifood, con 197 establecimientos, y Drake Food Service, con otros 172 locales. Más atrás quedan Dunkin (142), Arcos Dorados/McDonalds (132), Tarragona (87), Melt (74) y NIU Foods (68).

En el detalle sobre Chile y sus oportunidades, la presentación destaca que la baja densidad de restaurantes en Chile indica potencial de expansión, con solo cinco restaurantes por cada 10 mil habitantes, se encuentra por debajo de sus pares regionales. También señala que hay una creciente presencia de cadenas en un mercado fragmentado. “Las cadenas ganaron participación de mercado del 34% al 39% (2019-2024)”, precisa.

Un agente del mercado destaca que hay otro proceso de desinversión en curso. Se trata de Unifood, del fondo centroamericano Mesoamérica, que puso en venta sus heladerías, y las cadenas Pollo Stop y Pedro, Juan y Diego. Aunque son casos distintos, sobre todo porque GyN goza de excelente salud financiera y planes de crecimiento, puede haber una sobreoferta de franquicias en venta en el mercado, lo que podría afectar el tiempo para concretar el deal.