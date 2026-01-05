Click acá para ir directamente al contenido
Dueño de Rosa Agustina rompe el silencio tras clausura de piscinas en Guanaqueros: explica fallas, deslinda responsabilidades y anuncia nuevos proyectos

Además de sus planes para abrir nuevos resorts en el norte, probablemente en Arica y quizás Antofagasta, Humberto Ríos no abandona su sueño de "Villa Agustina", un centro para adultos mayores rechazado en una consulta vecinal en Olmué, pero que espera reubicar en un terreno que tiene en Vicuña.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Lunes 5 de enero de 2026 a las 11:55 hrs.

