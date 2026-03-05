Exportaciones de pisco chileno crecen 27% en 2025 y superan los US$ 3,9 millones
Los envíos del destilado registraron su tercera alza consecutiva desde 2023. China lideró como principal mercado con ventas por más de US$ 1 millón, mientras Alemania, España y Japón también anotaron incrementos.
Las exportaciones de pisco chileno crecieron 27% en 2025, superando los US$ 3,9 millones, impulsadas, en parte, por una mayor presencia de los productores en los mercados internacionales.
Durante el último año, un total de 24 empresas pisqueras realizaron despachos al exterior, esto es, cuatro más que en 2024, reflejando un mayor dinamismo del sector en el comercio internacional.
Desde ProChile destacaron que el crecimiento confirma el posicionamiento gradual del destilado chileno en el extranjero. El director general, Ignacio Fernández, señaló que “las cifras nos indican que el pisco es un embajador cada vez más relevante para Chile en el mundo; estamos trabajando intensamente con las empresas productoras, Pisco Chile y los gobiernos regionales de Atacama y Coquimbo, para aumentar su presencia en los mercados internacionales”.
Detalle de los envíos
El detalle por destinos muestra cambios relevantes en la demanda. China se posicionó como el principal receptor del pisco chileno durante 2025, con compras superiores a US$ 1 millón, cifra que representa casi cinco veces lo registrado el año anterior. El crecimiento del mercado asiático se ha transformado en uno de los focos estratégicos para el sector.
En Europa también se observaron avances significativos. Alemania registró un aumento de 73% en las importaciones del destilado chileno, mientras que España y Japón también anotaron incrementos durante el período.
Desde el sector productor atribuyen el desempeño a un trabajo conjunto de promoción internacional y posicionamiento de la categoría.
Categoría premium
El Gerente General de Pisquera Fundo Los Nichos y presidente de la asociación gremial Francisco Munizaga, afirmó que “estamos viendo los frutos de una estrategia de promoción articulada y dirigida entre los productores, Pisco Chile y ProChile, con mayor cantidad de marcas presentes en los mercados internacionales. Este crecimiento en mercados de alto valor demuestra que el pisco chileno tiene la competitividad necesaria para liderar la categoría de destilados premium a nivel mundial”.
Munizaga agregó que el avance responde también a una mayor diversificación de mercados y a la búsqueda de segmentos de mayor valor agregado, particularmente en Asia y Europa. En ese escenario, la industria apunta a consolidar la presencia del pisco chileno como un destilado premium dentro de la oferta global de pisco.
El desempeño exportador del pisco se produce además en un contexto en que las autoridades y productores buscan ampliar su presencia internacional mediante acciones de promoción, participación en ferias especializadas y alianzas comerciales con distribuidores en distintos mercados. De acuerdo con ProChile, el objetivo es continuar ampliando el número de empresas exportadoras y fortalecer el posicionamiento del destilado chileno en mercados estratégicos.
