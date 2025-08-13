SEC formula cargos a Mercado Libre por comercializar artículos sin certificación y prohíbe la venta de 70 productos

Los productos van desde duchas eléctricas y turbo calefactores hasta hervidores. La Superintendencia dijo que las personas que compraron estos elementos se estarían exponiendo a riesgos de incendio, descargas eléctricas, fallas operativas por mal funcionamiento, sobrecargas y cortocircuitos.

Una nueva ofensiva protagonizó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). La entidad fiscalizadora confirmó este miércoles que formuló cargos a la empresa Mercado Libre por vender en su sitio web hasta 70 productos que no contaban con el denominado "Sello SEC". Es decir, no tenían certificación de seguridad, por lo que su uso representaba un peligro real para quienes compraban estos artículos, argumentó la institución. Por esto, prohibió además la comercialización de dichos artículos.

La fiscalización de la SEC se extendió desde agosto de 2024 hasta mayo de este año, fecha en que se cerró con la decisión de formular cargos a la empresa, que es la responsable de su venta.

Dentro de los productos que se vendían sin este sello figuran duchas eléctricas, turbo calefactores, hervidores, calefones, generadores eléctricos y taladros, entre otros.

Según explicó la SEC, dentro de los riesgos a los que se exponen las personas que compraron estos productos estarían los de incendio; descargas eléctricas; fallas operativas por mal funcionamiento; sobrecargas y cortocircuitos. Mientras, en el caso de productos que funcionan con combustibles, los peligros serían explosiones o incendios; fugas; intoxicación por monóxido de carbono; y daños al motor o sistema.

De esta manera, la empresa arriesga multas que pueden llegar hasta las 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA). La entidad precisó que en ello incide también el no acatamiento de las instrucciones de la SEC, es decir, si se les ordenó no seguir vendiendo estos productos y lo continúan haciendo, el monto de las sanciones puede aumentar.

"Peligro real para compradores"

En un comunicado, la superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, señaló que “en este caso, estábamos ante un peligro real para los compradores, ya que al no contar con Sello SEC, no tenemos ninguna certeza sobre los niveles de seguridad de cada uno de estos 70 productos. Por ello, la importancia de comprar en el comercio establecido, que también puede ser el comercio virtual, pero exigiendo y revisando que los productos que está adquiriendo, tengan el Sello SEC”.

Cabeza agregó que la certificación da cuenta de una serie de pruebas de seguridad a las que se someten los productos, en la fase previa a la comercialización, lo que incluye exámenes de tracción, de temperatura, de resistencia, y en general, de pruebas que permiten señalar a los compradores que se trata de un producto seguro, que no presentará problemas, si es que se siguen las instrucciones de los fabricantes.