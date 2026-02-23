Embajador de EEUU asegura que informó a funcionarios de Gobierno de hackeo a empresas chilenas y sancionaron ante falta de respuesta

Brandon Judd consideró "irrisoria" la sorpresa que manifestaron desde el Gobierno ante la cancelación de las visas, asegurando que en las reuniones no solo expresaron preocupación, sino que entregaron información concreta de lo que consideran una amenaza de seguridad.

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se manifestó "profundamente decepcionado" por tener que ahondar en las sanciones que anunció el pasado viernes el Departamento respecto a la revocación de las visas de tres funcionarios del Gobierno chileno, incluyendo al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Así, aunque preferiría conversar sobre cooperación en temas de seguridad, presentó los hechos que antecedieron a la medida que adoptó su país de manera muy distinta a lo comunicado por el Gobierno de Chile.

Sin mención directa a China, ni a empresas chilenas o extranjeras específicas, el diplomático aseguró que recientemente entregaron información concreta de hackeos perpetrados por "actores maliciosos" en contra de empresas de telecomunicación y de construcción, que pusieron en riesgo datos de todos los chilenos y de estadounidense que comparten comunicaciones con nuestro país. En ese marco, dijo que que resultaba "irrisoria" la sorpresa expresada por el Gobierno y los afectados por las sanciones.

Cabe destacar, que desde el Ejecutivo señalaron que Estados Unidos había manifestado preocupaciones sobre seguridad regional y nacional en torno al cable submarino que uniría Chile con Hong Kong en las reuniones previas a las sanciones anunciadas por Marco Rubio, sin referirse a los ataques que mencionó el embajador estadounidense.

"Algunas semanas atrás compartimos información específica con múltiples funcionarios de Gobierno de distintas agencies sobre incursiones en los sistemas de telecomunicaciones chilenas, por parte de actores malignos extranjeros", detalló Judd, añadiendo que hay antecendentes igual e graves respecto a un hackeo a una empresa nacional de construcción.

En ese marco, el embajador precisó: "Nosotros compartimos esta información con el Gobierno de Chile, pero hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta sobre alguna acción tomada para remediar la situación. Como no hemos recibido ninguna información, debemos asumir que esto ha continuado su curso dejando a los chilenos, los estadounidenses y a todo el mundo vulnerable". En esa falta de respuesta, justifica las sanciones, las cuales, enfatizó, son en contra de los individuos con quienes intercambiaron la información y no en contra del Gobierno de Chile.

