Proyecto Dominga: Andes Iron “analizará con detención todas las alternativas jurídicas” tras fallo en contra de la Corte de Apelaciones de Antofagasta

La compañía en una declaración pública afirmó que el fallo “es estrictamente procedimental y no se pronuncia sobre la validez técnica y ambiental del proyecto” y que “no está respaldado ni por el fallo de la Corte Suprema de septiembre de 2025 ni por la legislación aplicable”.

Por: Equipo DF

Publicado: Domingo 22 de febrero de 2026 a las 17:01 hrs.

<p>Foto: ATON / El proyecto minero portuario Dominga lleva 12 años en tramitación ambiental.</p>

