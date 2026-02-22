Proyecto Dominga: Andes Iron “analizará con detención todas las alternativas jurídicas” tras fallo en contra de la Corte de Apelaciones de Antofagasta
La compañía en una declaración pública afirmó que el fallo “es estrictamente procedimental y no se pronuncia sobre la validez técnica y ambiental del proyecto” y que “no está respaldado ni por el fallo de la Corte Suprema de septiembre de 2025 ni por la legislación aplicable”.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó el rechazo del proyecto minero portuario Dominga, al resolver que la decisión adoptada por el Comité de Ministros en enero de 2025 constituye la resolución final del procedimiento administrativo. Argumentó que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta excedió sus atribuciones al ordenar a este Comité aprobar el proyecto, porque esta competencia corresponde exclusivamente al órgano del Ejecutivo en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
El fallo sorprendió a Andes Iron, la compañía detrás del proyecto minero portuario Dominga, la que a través de una declaración pública informó que: “En este contexto, Andes Iron analizará con detención todas las alternativas jurídicas que la institucionalidad contempla, convencidos de que el fallo de la Corte de Apelaciones no está respaldado ni por el fallo de la Corte Suprema de septiembre de 2025 ni por la legislación aplicable”.
La declaración de seis puntos abre señalando que el fallo “nos sorprende y desilusiona”, ya que el proyecto Dominga lleva 12 años en tramitación “convirtiéndose en uno de los casos icónicos de la permisología en Chile que sigue sin solución. No obstante, queremos ser claros al afirmar que en ningún caso esta decisión nos desanima ni altera nuestra convicción de seguir adelante con el Proyecto Dominga”.
Andes Iron también afirmó que la resolución de la Corte de Apelaciones “es estrictamente procedimental y no se pronuncia sobre la validez técnica y ambiental del proyecto, a la suficiencia de los antecedentes aportados o el mérito de las consideraciones sustantivas previamente discutidas, las cuales siguen plenamente vigentes”.
La compañía enfatizó que el proyecto “ha superado rigurosas revisiones por parte de organismos especializados, incorporando exigentes estándares ambientales y compromisos sociales concretos para la Región de Coquimbo. La justicia ambiental y todos los procesos ambientales han señalado que Dominga cumple con la normativa”.
De acuerdo a la empresa, la resolución de la Corte de Apelaciones “mantiene a firme la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) de diciembre de 2024, que declaró nulo lo resuelto por el Comité de Ministros por considerarlo ilegal”.
Agregó que en relación con la resolución del Comité de Ministros de enero de 2025, que incorporó dos argumentos “supuestamente nuevos para rechazar el proyecto Dominga (amenaza sobre la algarrobilla e inexistencia de un plan de contingencias), confiamos en que estos serán, una vez más, totalmente desestimados en las instancias que correspondan, ya que se trata de materias que ya habían sido objeto de discusión administrativa y judicial en instancias previas y por tanto han sido desestimadas por la propia autoridad administrativa”.
Por último, señaló que seguirán “trabajando con transparencia, diálogo y apego estricto a la normativa”.
Tras inversión de US$ 95 millones, Banmerchant vende a MetLife edificio de oficinas de lujo en Providencia
El mercado de oficinas de alto estándar cerró el año pasado con una tasa de vacancia de un dígito, por primera vez desde 2020. No obstante, desde CBRE Chile señalan: “Rápidamente estamos pasando a una fase de escasez”.
Confuturo sella venta de icónico Unimarc de Santa María de Manquehue por US$ 15 millones
La aseguradora explicó que la decisión de enajenar el local obedece a una reconfiguración de su portafolio. El inmueble mantiene un arriendo de largo plazo con SMU, donde seguirá operando la cadena supermercadista. También, enajenó un strip center en La Florida.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
