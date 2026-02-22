Proyecto Dominga: Andes Iron “analizará con detención todas las alternativas jurídicas” tras fallo en contra de la Corte de Apelaciones de Antofagasta

La compañía en una declaración pública afirmó que el fallo “es estrictamente procedimental y no se pronuncia sobre la validez técnica y ambiental del proyecto” y que “no está respaldado ni por el fallo de la Corte Suprema de septiembre de 2025 ni por la legislación aplicable”.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó el rechazo del proyecto minero portuario Dominga, al resolver que la decisión adoptada por el Comité de Ministros en enero de 2025 constituye la resolución final del procedimiento administrativo. Argumentó que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta excedió sus atribuciones al ordenar a este Comité aprobar el proyecto, porque esta competencia corresponde exclusivamente al órgano del Ejecutivo en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

El fallo sorprendió a Andes Iron, la compañía detrás del proyecto minero portuario Dominga, la que a través de una declaración pública informó que: “En este contexto, Andes Iron analizará con detención todas las alternativas jurídicas que la institucionalidad contempla, convencidos de que el fallo de la Corte de Apelaciones no está respaldado ni por el fallo de la Corte Suprema de septiembre de 2025 ni por la legislación aplicable”.

La declaración de seis puntos abre señalando que el fallo “nos sorprende y desilusiona”, ya que el proyecto Dominga lleva 12 años en tramitación “convirtiéndose en uno de los casos icónicos de la permisología en Chile que sigue sin solución. No obstante, queremos ser claros al afirmar que en ningún caso esta decisión nos desanima ni altera nuestra convicción de seguir adelante con el Proyecto Dominga”.

Andes Iron también afirmó que la resolución de la Corte de Apelaciones “es estrictamente procedimental y no se pronuncia sobre la validez técnica y ambiental del proyecto, a la suficiencia de los antecedentes aportados o el mérito de las consideraciones sustantivas previamente discutidas, las cuales siguen plenamente vigentes”.

La compañía enfatizó que el proyecto “ha superado rigurosas revisiones por parte de organismos especializados, incorporando exigentes estándares ambientales y compromisos sociales concretos para la Región de Coquimbo. La justicia ambiental y todos los procesos ambientales han señalado que Dominga cumple con la normativa”.

De acuerdo a la empresa, la resolución de la Corte de Apelaciones “mantiene a firme la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) de diciembre de 2024, que declaró nulo lo resuelto por el Comité de Ministros por considerarlo ilegal”.

Agregó que en relación con la resolución del Comité de Ministros de enero de 2025, que incorporó dos argumentos “supuestamente nuevos para rechazar el proyecto Dominga (amenaza sobre la algarrobilla e inexistencia de un plan de contingencias), confiamos en que estos serán, una vez más, totalmente desestimados en las instancias que correspondan, ya que se trata de materias que ya habían sido objeto de discusión administrativa y judicial en instancias previas y por tanto han sido desestimadas por la propia autoridad administrativa”.

Por último, señaló que seguirán “trabajando con transparencia, diálogo y apego estricto a la normativa”.