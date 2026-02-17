AVO 1 se encamina a solución definitiva a filtraciones de agua mientras realiza su séptima capitalización desde 2023

Un estudio del Dictuc determinó la necesidad de incorporar obras adicionales. Dentro de las alternativas evaluadas, destaca la construcción de galerías de drenaje.

A mediados de 2023, la sociedad concesionaria Autopista Vespucio Oriente (AVO 1) quedó bajo el escrutinio público tras registrarse diversas filtraciones de agua en la vía. Hoy, a casi tres años de ese episodio -periodo marcado por multas, demandas, una baja en los ingresos y la calificación de incumplimientos graves-, el proceso entra en su etapa final.

Uno de los principales pendientes en esta historia era determinar las causas del fenómeno y las soluciones definitivas. Para ello, en septiembre de 2023 el Ministerio de Obras Públicas ofició a la concesionaria -ligada en partes iguales a la australiana Aleatica y la española Sacyr- para que elaborara un informe técnico detallado. Dicho documento fue entregado a la cartera a fines de octubre de ese mismo año.

Con ese antecedente, a mediados de 2024 la Dirección General de Concesiones (DGC) encargó al Dictuc -institución vinculada a la Universidad Católica- la revisión de los antecedentes presentados por la empresa. El objetivo fue realizar un diagnóstico hidrogeológico integral, evaluar las medidas ya implementadas por la sociedad concesionaria y proponer soluciones definitivas.

Y, tras un año de estudio, el informe fue entregado durante el segundo semestre de 2025. Según explicó la DGC, el Dictuc concluyó que las filtraciones se debieron “principalmente por condiciones del entorno natural y por eventos de lluvias intensas, las cuales superaron la capacidad del sistema de drenaje originalmente implementado”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Además, el análisis señaló que las acciones ejecutadas desde 2023 por la concesionaria -entre ellas canalizaciones provisorias, impermeabilizaciones y subdrenes- fueron técnicamente adecuadas para enfrentar la contingencia y forman parte de la solución permanente.

No obstante, el estudio también determinó la necesidad de incorporar obras adicionales. Dentro de las alternativas evaluadas, destacó la construcción de galerías de drenaje como eje central de la solución definitiva.

En este contexto, la DGC indicó que el MOP y la sociedad concesionaria están trabajando en la forma de ejecutar e incorporar estas obras complementarias al contrato de concesión durante el presente año.

“Estas obras son necesarias para asegurar la correcta operación de la infraestructura, por lo que deben incorporarse al proyecto actualmente ejecutado”, declaró la entidad.

Desde el organismo precisaron que, al tratarse de acciones requeridas para la operación normal del contrato, estas no implicarán aumentos en las tarifas de peaje ni extensiones del plazo concesional.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Nuevo aumento de capital

En paralelo a las definiciones técnicas, AVO 1 concretó un nuevo aumento de capital. Según fuentes ligadas a la empresa, los recursos estarían destinados nuevamente a financiar las obras de remediación asociadas a las filtraciones de agua.

De acuerdo con un documento al que accedió Diario Financiero, el pasado 30 de diciembre, en una junta extraordinaria de accionistas, la sociedad concesionaria acordó, entre otras materias, aumentar su capital desde $ 135.516 millones a $ 162.917 millones, sin emisión de nuevas acciones de pago. En términos prácticos, el incremento equivale a unos US$ 32 millones.

Este no es el único refuerzo patrimonial realizado para solventar los gastos ligados a las filtraciones de agua. Sin considerar este último movimiento, desde diciembre de 2023 los accionistas han efectuado seis aumentos de capital por un total de $ 43 mil millones (alrededor de US$ 45 millones).

Con ello, en los últimos años la firma ha incrementado su capital en US$ 77 millones. Así, el patrimonio de la empresa pasó desde $ 90 mil millones a $ 162.917 millones, lo que representa un crecimiento del 81%.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Al respecto, AVO 1 señaló que el aumento de capital se enmarca en la gestión financiera normal de una concesión de largo plazo; agregando que el aporte busca fortalecer la infraestructura y asegurar una adecuada operación y mantenimiento de la vía en beneficio de los usuarios.

“Los accionistas están comprometidos con la seguridad vial y los estándares de servicio de la ruta concesionada”, explicó la firma.

Consultada por el estudio encargado al Dictuc por el Ministerio de Obras Públicas, la concesionaria indicó que no ha sido informada sobre los resultados de dicho informe.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Otros flancos abiertos

Más allá de las obras de remediación, la empresa enfrenta otro frente. Se trata de una demanda interna presentada por el consorcio constructor que ejecutó la obra, integrado por las españolas Obrascón Huarte Lain (OHL) y Sacyr Construcción.

Fuentes conocedoras del proceso explicaron a Diario Financiero que las constructoras estarían exigiendo a la sociedad concesionaria el pago de ciertos servicios realizados durante la ejecución del proyecto, los cuales no habrían sido cancelados.

Actualmente, añadieron las mismas personas, el juicio sigue en curso y podría derivar en nuevas acciones vinculadas a las filtraciones de agua, como una eventual demanda cruzada de la concesionaria contra el consorcio constructor.





