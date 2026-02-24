¿Quién está detrás del China-Chile Express? Tres gigantes del Estado chino buscan operar el cable de la discordia

China-Chile Express (CCE) es el nombre del proyecto de cable submarino que busca unir a ambos países desde los dos lados del océano Pacífico; el mismo proyecto que habría provocado la revocación de las visas de tres funcionarios del Gobierno chileno, incluyendo la del ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

¿Quién está detrás de este proyecto y qué compañías buscan impulsar el proyecto que EEUU vio como una amenaza a la seguridad regional?

De acuerdo con fuentes conocedoras de las tratativas, el consorcio que estaría detrás del cable China-Chile Express estaría conformado por las tres empresas de telecomunicaciones más importantes del gigante asiático: China Mobile, China Unicom y China Telecom, propiedad del Estado chino.

Consorcio chino

China Mobile International no solo es la empresa más grande de telecomunicaciones de ese país, sino que del mundo; y es esta firma -según entendidos- la que lidera el proyecto del cable submarino entre China y Chile.

Al día de hoy, la telco -con sede en Hong Kong- cuenta con alrededor de mil millones usuarios móviles y a septiembre de 2025, reportó resultados por US$ 16 mil millones.

En cuanto a los representantes de la compañía en nuestro país, destaca Shuai Liu como gerente general de CMI Chile SpA, quien ha sido el que ha liderado la mayoría de las reuniones con las autoridades chilenas.

El pasado 18 de agosto la firma -a través de su filial China Mobile International UK Limited- constituyó la sociedad CMI Chile SpA, con un capital de US$ 3 millones en la 36° Notaría de Santiago. Esto, con el fin de “la prestación de todo tipo de servicios de telecomunicaciones, incluyendo servicios de aterrizaje de cables submarinos)”.

Las otras dos gigantes chinas no se quedarían atrás en el proyecto que busca conectar al país del bambú y la seda con Chile.

China Unicom -con sede en Beijing- cuenta con aproximadamente 356 millones de clientes móviles y al tercer trimestre de 2025 registró utilidades por US$ 2,8 mil millones.

Por su parte, China Telecom -también instalada en Beijing- tiene unos 450 millones de usuarios móviles y a septiembre del año pasado acumuló ganancias por US$ 4,5 mil millones.

Sumado a estas otras sociedades estaría la compañía china llamada HMN Tech, la cual sería la empresa encargada del despliegue del cable de fibra óptica bajo el mar.

Reuniones de lobby

Las reuniones entre autoridades de la Subtel y representantes de empresas chinas del sector se remontan a fines de 2023, según consta en el registro oficial de la Ley de Lobby.

La primera audiencia fue el 22 de diciembre de 2023. Ese día, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, sostuvo una reunión con Yuzhao Li, director para América y Europa de HMN Tech, y Yucong Sun, gerenta de Desarrollo de Negocios de la misma empresa. La materia que trataron fue “conocer iniciativas de Subtel en cable submarino”.

Menos de un año después, el 13 de noviembre de 2024, se efectuó una nueva reunión en la que participaron representantes de China Unicom Global y China Mobile Communications Group Co., Ltd junto al subsecretario Araya. “Conocer mercado nacional, su regulación y ver alternativas de cooperación comercial y tecnológica”, fue el motivo de la citación según el registro.

Fue el 16 de abril de 2025 cuando el subsecretario Araya volvió a reunirse con representantes de China Mobile, específicamente con Wei Wang, vicepresidente de Redes y Soluciones (USA) y Shuai Liu. La materia consignada en esa ocasión fue la “presentación simple de la empresa China Mobile”, según el registro oficial.

Finalmente, el 16 de diciembre de 2025 se produjo otra audiencia con Shuai Liu para la “presentación del plan de inversiones en telecomunicaciones de la empresa CMI Chile SpA en nuestro país, además de presentar los proyectos en marcha”.

Cabe mencionar, que -por otro lado- también hubo reuniones con Guillermo Petersen, jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. El 14 de mayo la autoridad se reunió con Ma Zhenzhou, el que sería representante de las relaciones con América Latina del Departamento de Construcción e Innovación Tecnológica de China Unicom Global. El tema a tratar fue el establecimiento de “una empresa filial en Chile y necesitamos información sobre la regulación empresarial de Chile” y también pidieron información sobre el proceso de obtención de licencias para poder aterrizar un cable submarino.

El 21 de octubre del mismo año, el jefe de Gabinete se reunió con Shuai Liu para tratar sobre el marco normativo chileno en telecomunicaciones, y sus proyecciones tecnológicas.