Grupo Luksic concreta rebaraje tras salida de Pérez Mackenna: Andrónico Luksic Lederer toma la vicepresidencia y Macario Valdés es el nuevo CEO

Luego de que el histórico líder de Quiñenco fuera oficializado como canciller, el principal conglomerado económico del país renovó su alta plana ejecutiva y directiva, apostando por un fuerte recambio generacional.

Era esperado. Menos de 24 horas después de que se confirmara la entrada de Francisco Pérez Mackenna al gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast, el Grupo Luksic envió una ola de comunicaciones al regulador revelando los nombres que lo reemplazarán en los múltiples cargos que el futuro canciller ocupaba en el principal conglomerado económico del país.

Los ojos del mercado estaban puestos, sobre todo, en quién lo reemplazaría como CEO de Quiñenco, la sociedad de inversiones del holding que agrupa a varias de sus empresas. Y se acabó el misterio: el gerente general de SAAM, Macario Valdés, subirá a la matriz y se convertirá en el nuevo ejecutivo principal del grupo.

Como había señalado previamente DF, Valdés era una de las cartas fuertes para tomar el cargo y destacaba por ser el más joven de los candidatos al cargo, con tan solo 44 años.

Así, el nombramiento es similar al del propio Pérez Mackenna en su minuto, que tomó el cargo en 1998, a los 40 años, saltando desde la gerencia general de CCU, donde estaba desde hace siete años antes. Desde esa fecha, el recién nombrado ministro de Relaciones Exteriores gestó un ciclo de más de casi 30 años al mando de la administración de Quiñenco, en un holding donde la tradición llama a que sus líderes se retiren a los 70.

Pero el recambio generacional no se da solo a nivel ejecutivo. Andrónico Luksic Lederer, también de 44 años y que desde 2014 ocupa un asiento en la mesa de Quiñenco, tomará mayor protagonismo y se convertirá en el vicepresidente de la mesa, posición que hasta ahora ocupaba su tío, Jean-Paul Luksic Fontbona.

El primogénito de Andrónico Luksic Craig -quien a pocos meses de cumplir 70 se retiró de los directorios del holding- trabaja desde 2006 en el brazo minero del grupo, Antofagasta Minerals, una de las mayores productoras de cobre del mundo y en la que se ha desempañado como vicepresidente de Desarrollo y director de la oficina en Toronto. Tras publicar los hechos esenciales, en un comunicado, Quiñenco señaló que Luksic Lederer tendrá especial dedicación en "inversiones y desarrollo de nuevos negocios".

En ese comunicado, el presidente de Quiñenco, Pablo Granifo, confirmó que los nuevos nombramientos se hicieron "priorizando el proceso de recambio generacional en el que hemos venido trabajando, con la convicción de que contamos con los líderes adecuados para proyectar la exitosa trayectoria de la compañía. Las nuevas designaciones tienen probada experiencia y una mirada acorde a los desafíos y oportunidades del presente y especialmente del futuro".

Los nuevos líderes de las filiales

Además de estos cambios, el exministro de Hacienda, Hernán Büchi Buc, tras 35 años, también abandonará el directorio de Quiñenco. En su reemplazo, entrará a la mesa el CEO de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), Óscar Hasbún, quien se integró de manera inmediata a la mesa.

El asunto es que Pérez Mackenna no solo era el CEO de Quiñenco, si no que además ocupaba posiciones relevantes en todas las mesas directivas de sus filiales. Era presidente de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), CCU, Enex, Invexans (sociedad que invierte en la francesa Nexans) y LQ Inversiones Financieras, la matriz del Banco de Chile, en el cual también se desempeñaba como vicepresidente.

En la mañana de este miércoles, las firmas del Grupo Luksic realizaron sesiones de directorio para llenar los vacíos dejados por Pérez Mackenna, con las modificaciones que se comunicarían horas más tarde.



Así, se dieron a conocer una serie de cambios profundos en el grupo. Probablemente, la empresa que verá los mayores cambios es Vapores, ya que Hasbún dejará la gerencia general, que ocupa desde 2011, y se convertirá en su presidente. En su reemplazo, asumirá como CEO el actual gerente de Administración y Finanzas, Roberto Larraín.

Hasbún ingresará instantáneamente a tres directorios: además de Quiñenco y CSAV, también hará lo propio en Banco de Chile. Ahí, Jean-Paul Luksic ocupará la posición de vicepresidente tras la salida de Pérez Mackenna. En LQ, la matriz del banco, Pablo Granifo pasará a la presidencia y Patricio Jottar (CEO de CCU) se integrará al directorio.

En Enex, la firma detrás de las bencineras Shell en Chile, el exministro de Energía, Juan Carlos Jobet, entrará a la mesa como director y presidente.



La embotelladora CCU tendrá a Pablo Granifo como su nuevo presidente y Macario Valdés se sumará al directorio.



En SM SAAM, en reemplazo de Valdés, el actual gerente de SAAM Towage quedará como gerente general. El flamante CEO de Quiñenco también entrará al directorio de esta compañía logística.

Finalmente, en Viña San Pedro Tarapacá, filial de CCU, el exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter llenará el cargo vacante que dejó Pérez Mackenna.