“Vamos a recuperar y reconstruir Chile”: Kast al presentar los nombres que lo acompañarán en su gabinete

El Presidente electo ha designado a 23 ministros -y un biministro- para su próximo Gobierno, de los cuales 11 son mujeres y 13 son hombres. Este grupo incluye a militantes de diversos partidos como el Partido Radical, Demócratas, UDI, Evópoli, Renovación Nacional y Partido Social Cristiano, además de contar con independientes.

“Nuestro país vive horas difíciles. Hay familias con miedo, barrios abandonados, instituciones debilitadas. Y cuando Chile enfrenta momentos así, no necesita excusas ni diagnósticos eternos a los que nos tienen acostumbrados.”

Con esta frase, el Presidente electo, José Antonio Kast, partió el discurso con el que anunció su gabinete.

La tónica del discurso fue marcada por los términos “recuperar” y “reconstruir”. La ceremonia fue realizada en la denominada “Moneda chica”, ubicada en La Gloria 88, Las Condes.

Con una duración de cerca de una hora, Kast nominó a cada uno de los 24 ministros, donde la principal sorpresa fue Daniel Mas, quien asume el biministerio de Economía y Minería.

El discurso además tocó temas como la inmigración irregular y la seguridad. “La seguridad no es un privilegio, es un derecho humano básico. Este Gobierno no va a mirar al costado, va a recuperar el control del territorio, del orden público y de nuestras fronteras”, dijo el futuro jefe de Estado previo al anuncio de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

También afirmó que Chile enfrenta una “emergencia social”, donde “el orden no basta si no hay justicia social. Este Gobierno no abandona a las familias. No promete lo que no puede cumplir, pero sí garantiza que el Estado va a estar donde no está presente hoy”, lanzó al momento de anunciar a la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf.

En tercer lugar, Kast tocó la “emergencia del Estado”, afirmando que “un país en emergencia no puede darse el lujo del desorden interno, la ineficiencia o la corrupción. Este gobierno no va a improvisar, va a conducir con seriedad y responsabilidad”. Justo después de esa frase, reveló que Claudio Alvarado sería su ministro del Interior.

En cuarto y último lugar, afirmó que enfrentarán la “emergencia económica”, para la cual contarán con la ayuda de las “piedras angulares” de la solución: Jorge Quiroz en Hacienda y Daniel Mas en Economía y Minería, quienes estarán a cargo -según las palabras del republicano- de “generar las condiciones para volver a crecer y generar empleos de calidad”, ya que según afirma, “Chile no se levanta sin progreso económico y no hay crecimiento sin confianza”.

Luego de la presentación de los 24 ministerios, que Kast definió como “un gran equipo para tiempos difíciles, para momentos de emergencia”, el Presidente electo agradeció a los presentes y dedicó palabras de aliento a las familias del sur de Chile.

“Nuestra acción y nuestro compromiso está con las familias del sur de Chile que producto de los incendios que han golpeado a nuestra patria este fin de semana”, remarcando que “este no es un acto de celebración. No es un acto que conlleve un triunfalismo, ni tampoco de autocomplacencia. Hemos decidido hacer un acto sobrio para poder también tener en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, a todos esos chilenos que hoy día están sufriendo”.

Cerrando su discurso, Kast explicó el concepto de emergencia, afirmando que éste abarca desde “los incendios que devastan nuestras regiones, emergencia en seguridad frente al crimen organizado y la violencia. Una emergencia económica que golpea a las familias, a los trabajadores y a las PYME. Una emergencia social que se expresa en listas de espera, abandono y desconfianza. Una emergencia del Estado que exige orden con Conducción y sentido del deber. Frente a este escenario no podemos improvisar. Chile necesita sentido común, sentido de urgencia y sobre todo de unidad nacional”, lanzó el mandatario electo.

El discurso acabó con agradecimientos para la familia de Kast, y con la primera dama María Pía Adriazola arriba del escenario, cerrando la ceremonia con una foto.