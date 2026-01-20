Fin al suspenso: estos son los 24 ministros que integrarán el gabinete de José Antonio Kast y sorprende con biministro en Minería y Economía

“La Moneda chica” fue la sede para dar a conocer a los principales hombres y mujeres que acompañarán al Presidente electo durante su Gobierno.

La espera terminó. Este martes, en un acto en la Oficina del Presidente Electo (OPE), José Antonio Kast reveló quiénes serán los 24 ministros que lo acompañarán durante su mandato.

Con la gran mayoría de los nombres ya anticipados, la sorpresa estuvo en Minería, donde se optó por un biministerio en conjunto con Economía, Fomento y Turismo al mando del vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Daniel Mas. Con todos los nombres listos, se conforma un gabinete con un perfil más técnico que político, y con la presencia de varias figuras provenientes del mundo privado e independientes.

A continuación, el listado de los titulares de las 25 carteras que componen el Poder Ejecutivo:

Interior: Claudio Alvarado

Es ingeniero comercial de la Escuela de Negocios de Valparaíso y militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Entre junio y julio del 2020 fue ministro secretario general de la Presidencia en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, donde fue subsecretario entre 2010 y 2014 y entre 2018 y 2019. Fue diputado y senador, y subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo entre noviembre de 2019 y junio de 2020.

Secretaría General de la Presidencia: José García Ruminot

Es contador público de la Universidad de La Frontera de Temuco y milita en Renovación Nacional (RN). Actualmente, es senador por la Región de La Araucanía. Fue diputado por el distrito N°50 en tres períodos consecutivos (1990-2002), y entre 1982 y 1989 fue alcalde de los municipios de Toltén, Lautaro y Temuco.

Secretaría General de Gobierno: Mara Sedini

Periodista de la Universidad Gabriela Mistral. Ingresó al Bachillerato en Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Chile para luego estudiar Ingeniería Comercial durante cinco años. Estudió en Estados Unidos Teatro Musical en el Conservatorio de Artes Escénicas The American Musical and Dramatic Academy de Nueva York, especializándose en danza, canto y teatro. Fue directora de Asuntos Públicos de la Fundación para el Progreso (FPP) y es vocera de la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Hacienda: Jorge Quiroz

Ingeniero comercial de la Universidad de Chile y doctorado en Economía de la Universidad de Duke. Fue asesor del exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter. Fundó hace 30 años la consultora Quiroz & Asociados, especializada en análisis económico y financiero. Asesora principalmente a empresas en negociaciones, procesos tarifarios, análisis regulatorio y operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A).

Seguridad Pública: Trinidad Steinert

Egresada de Derecho de la Universidad Central de Chile, cuenta con un magíster en Reforma Procesal Penal de la misma casa de estudios. Ingresó en el 2005 al Ministerio Público como fiscal adjunta de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Fue presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile desde 2017 a 2019 y vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Fiscales entre 2018 y 2019. Es fiscal regional de Tarapacá desde 2024, donde ganó notoriedad por perseguir a los miembros del Tren de Aragua presentes en Chile, junto a los casos de narcotráfico al interior de las Fuerzas Armadas, descubiertos en 2025.

Transportes y Telecomunicaciones: Louis De Grange

Ingeniero Industrial de la Universidad Católica y magíster en Economía de Transporte y doctorado en Planificación de Sistema de Transporte de la misma casa de estudios. Fue director de Metro S.A. entre 2012 y 2014, luego, entre 2018 y 2022 se desempeñó como su presidente. Actualmente es decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales.

Obras Públicas: Martín Arrau

Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Católica. Entre 2010 y 2012 se desempeñó como coordinador de asesores del Ministerio de Agricultura, encargándose del seguimiento de la reconstrucción de infraestructuras posterior al terremoto de Chile de 2010. Fue el primer intendente de la Región de Ñuble (2018-2020), designado por el exPresidente Sebastián Piñera. Posteriormente, fue convencional constituyente por el distrito 19 (2021-2022). Arrau es exmilitante de la UDI, y actualmente se desempeña como vicepresidente adjunto del Partido Republicano.

Trabajo y Previsión Social: Tomás Rau

Economista de la Universidad de Chile y profesor titular del Instituto de Economía UC. Es doctor en Economía de la Universidad de California, Berkeley, donde se especializó en econometría y economía laboral. Fue crítico de medidas llevadas a cabo durante el Gobierno de Boric, como la jornada de 40 horas y el alza del sueldo mínimo en diversas columnas de opinión. Entre 2020 y 2025 tuvo el cargo de director del Instituto de Economía UC.

Vivienda y Urbanismo: Iván Poduje

Arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En 2018 fue laureado con el "Premio de la Ciudad Benjamín Vicuña Mackenna" por sus aportes al urbanismo en Santiago, y en 2020 publicó el libro "Siete Kabezas", crónica urbana del estallido social. Fue candidato a la alcaldía de Viña del Mar en 2024, donde con un 41% de los votos quedó en segundo lugar, detrás de Macarena Ripamonti. Ha tenido participación en programas de vivienda en las administraciones de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera.

Minería y Economía, Fomento y Turismo: Daniel Mas

Ingeniero agrónomo con especialidad en Economía Agraria de la Universidad Católica. Actualmente de desempeña como vicepresidente de la CPC. Fue ejecutivo de Ecomac S.A., empresa constructora e inmobiliaria fundada por su padre -Daniel Mas Rocha- en 1965 bajo el nombre de Empresa Constructora Carel Ltda. Entre 2010 y 2014 fue vicepresidente del Terminal Puerto Coquimbo (TPC), y tuvo otros roles gremiales en la Sofofa y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Si bien en un principio estaba confirmado que Santiago Montt sería ministro de Minería, finalmente Kast optó por designar a Mas como titular también de esa cartera, debido a que la empresa Andes Copper -donde Montt era gerente- se adelantó al anuncio del nombramiento, lo que generó molestia en el entorno de Kast.

Energía: Ximena Rincón

Abogada de la Universidad de Chile y presidenta del Partido Demócratas desde 2022, tras una larga trayectoria en la Democracia Cristiana (DC). Fue superintendenta de Seguridad Social, intendenta metropolitana, senadora y presidenta del Senado. Este será su tercera cartera, luego de haber sido ministra de la Secretaría General de la Presidencia y del Trabajo durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet.

Relaciones Exteriores: Francisco Pérez-Mackenna

Ingeniero Comercial de la Universidad Católica, cuenta además con un MBA de la Universidad de Chicago. En su currículum destaca su paso como presidente de la Asociación de AFP y como gerente general de CCU (1991-1998). Actualmente es CEO de Quiñenco, matriz de los negocios principales del grupo Luksic donde ha encabezado la expansión internacional del conglomerado. Es, además, parte del directorio de la Cámara de Comercio Chile-Estados Unidos (AmCham).

Desarrollo Social y Familia: María Jesús Wulf

Socióloga de la Universidad Católica, encabezó la redacción del programa social de Kast. Trabajó en la Fundación Jaime Guzmán y asumió como coordinadora de regiones del Ministerio de Educación en Piñera II. Actualmente es subdirectora de Acción Republicana.

Medio Ambiente: Francisca Toledo

Ingeniera civil industrial, mención eléctrica, de la Universidad Católica. Cursó además un LLM en Derecho Regulatorio en la misma casa de estudios junto a un diplomado en libre competencia dictado por el Centro de Libre Competencia de la Facultad de Derecho UC. Fue asesora del Ministerio General de la Presidencia durante la primera administración de Piñera. En ese mismo Gobierno trabajó en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). Actualmente es representante de Libertad y Desarrollo (LyD) en el Consejo Nacional de Escazú.

Salud: May Chomali

Médica cirujana de la Universidad de Chile, con un magíster en Epidemología de la misma casa de estudios. Actualmente es directora ejecutiva del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS). Trabajó más de 20 años en la Clínica Las Condes, donde alcanzó el cargo de directora.

Justicia y Derechos Humanos: Fernando Rabat

Abogado de la Universidad de Los Andes. Es especialista en derecho civil y hace clases de la materia en la Universidad del Desarrollo (UDD). Forma parte del estudio jurídico Rodríguez, Vergara y Compañía. Fue parte del equipo jurídico encargado de la defensa de Augusto Pinochet en el caso Riggs (2004). Es miembro del Colegio de Abogados.

Defensa Nacional: Fernando Barros

Abogado de la Universidad de Chile, con posgrado en la Universidad de Harvard. Es socio del estudio Barros & Errázuriz y director de Oxiquim S.A., y también se desempeña como consejero de la Sofofa. Previamente, fue vicepresidente de Icare entre 2005 y 2011.

Educación: María Paz Arzola

Ingeniera comercial y magíster de Economía de la Universidad Católica. Además cuenta con otro magíster de Filosofía Política y Ética de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI). Se desempeña actualmente como coordinadora del Programa Social de LyD, desde donde ha liderado una visión crítica de las reformas educativas de la última década, abogando por el fortalecimiento de los liceos Bicentenario y la revisión del Sistema de Admisión Escolar, de la que formó parte del consejo revisor entre 2024 y 2025.

Agricultura: Jaime Campos

Abogado de la Universidad de Concepción y militante del Partido Radical. Fue electo diputado del distrito N°38 para el periodo de 1990-1994 y, posteriormente, fue la cabeza del Minagri en el Gobierno de Lagos y de Justicia en Bachelet II.

Mujer y Equidad de Género: Judith Marín

Profesora de Castellano y Filosofía de la Universidad de Santiago de Chile y exconcejala de San Ramón. Fue asesora del diputado de RN Eduardo Durán. Es secretaria general del Partido Social Cristiano (PSC) y fue candidata a diputada -sin éxito- por el distrito 12.

Deporte: Natalia Duco

Psicóloga de la Universidad Gabriela Mistral. Lanzadora de bala chilena, múltiple medallista en Juegos Panamericanos y Sudamericanos y finalista olímpica en Londres 2012. Estuvo tres años sancionada luego de no pasar un control antidopaje en 2018.

Culturas, las Artes y el Patrimonio: Francisco Undurraga

Estudió dirección de televisión y locución en el Instituto Profesional AIEP y publicidad en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, donde egresó en 1991 con el título de técnico en Publicidad. Cuenta con experiencia en canales como Megavisión y La Red, donde fue gerente de marketing y producción, respectivamente. Fue presidente del comité de inserción laboral de Sofofa. Fundó en 2001 junto a su hermana Teresa Undurraga, Emporio La Rosa, la que nació como un almacén de barrio y que terminó vendiendo en 2016 como una cadena de heladerías a Sociedad Cantabria SPA, de la familia Bofill. Ese mismo año comenzó a militar en Evópoli, donde fue secretario general y presidente del partido por dos años. Fue diputado por el distrito N°11 en dos períodos (2018-2026). En las últimas elecciones, no logró la reelección.

Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Ximena Lincolao

Profesora de Castellano y Filosofía de la Universidad de La Serena. Hizo un doctorado en administración y políticas públicas en la Universidad George Washington. Lincolao emigró a Estados Unidos en 1997, donde desde 2012 comenzó diversos emprendimientos que le valieron ser reconocida por la revista FORBES en 2019 entre las 50 mujeres que lideraban startups destacadas en tecnología. En 2022 cofundó la plataforma web de aprendizaje BuildWithin para ofrecer programas de formación en tecnología y computación para que todas las personas puedan optar a los “trabajos del futuro”.

Bienes Nacionales: Catalina Parot

Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, cuenta con un posgrado de la Universidad de Chile en Ciencia Política. Ya había encabezado la cartera entre 2010 y 2012 y entre 2018 y 2021 fue presidenta del Consejo Nacional de Televisión (CNTV).