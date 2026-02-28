Chile manifiesta preocupación por escalada militar en Medio Oriente

La Cancillería condenó los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní, e hizo un llamado a detener la violencia y proteger a la población civil.

A través de una declaración oficial, el Ejecutivo sostuvo que estas acciones, en un contexto regional tensionado, pueden tener consecuencias para la estabilidad regional y la seguridad internacional. En ese marco, hizo un llamado a detener la violencia y a asegurar la protección de la población civil.

Asimismo, Chile reiteró su compromiso con la no proliferación nuclear y reafirmó su adhesión a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho internacional humanitario, en particular el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza y la obligación de resolver controversias internacionales por medios pacíficos.

El Gobierno informó además que mantiene contacto con las embajadas y consulados chilenos en la región, con el objetivo de monitorear la situación de sus funcionarios, sus familias y de los ciudadanos chilenos que se encuentren en la zona.