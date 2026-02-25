Se firma acuerdo para abrir mercado de bonos de carbono a pequeños y medianos propietarios forestales

Un acuerdo de cooperación para el impulso de proyectos forestales asociados a estándares y financiamiento climático suscribieron representantes de Gobierno con la Corma este miércoles.

Según informó el Ministerio de Economía, la iniciativa busca sentar las bases para la participación de pequeños y medianos propietarios forestales en los mercados de carbono, accediendo a su financiamiento y cumpliendo estándares climáticos. “Aquí estamos combinando muy adecuadamente tres dimensiones claves para nosotros: el desarrollo productivo, la acción climática y el fortalecimiento territorial”, dijo el titular de Economía y Energía, Álvaro García.

Como en Chile, la industria de ese tipo de bonos no se ha profundizado, el acuerdo abre una etapa para viabilizar proyectos forestales multipropósito que capturen emisiones de carbono.