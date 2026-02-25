José Miguel Insulza, excanciller y senador (PS): “Espero que el Presidente Kast no se deje arrastrar por el coro de elogios a Trump”

Como “innecesario y evitable” calificó el senador, José Miguel Insulza, el conflicto diplomático y político entre Chile y Estados Unidos por el proyecto de cable submarino con China, que derivó en el retiro de visas a tres autoridades chilenas incluido el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

Desde Ciudad de México, el excanciller señaló a DF que la tarea de la futura administración no será fácil y deberá buscar el equilibrio entre dos potencias como EEUU y China, que son importantes socios comerciales del país.

- ¿Qué balance hace de los acontecimientos que han tensionado la relación entre Chile y Estados Unidos a raíz de este proyecto de cable submarino?

- El problema que ha provocado el tema del proyecto de cable submarino era perfectamente evitable, porque en realidad a Estados Unidos les diría ‘mire, ustedes van a tener que tratar este problema de todas maneras con el nuevo Presidente’. Y a pesar de que hay muchos empresarios chilenos que tienen interés en el nuevo cable submarino, no creo que continúe al llegar a la presidencia José Antonio Kast.

Entonces, el embajador de Estados Unidos en lugar de agredir de la forma en que agredió; y el señor Marco Rubio en lugar de agredir de la manera que agredieron a autoridades chilenas, podrían perfectamente decir: “No hay problema, nos vamos a quedar callados y este tema lo vamos a resolver con el nuevo Gobierno” y para eso está viniendo el secretario de Estado de Estados Unidos a Chile.

Pero lo que no puede hacer es poner la situación en términos de soberanía chilena.

“No le podemos pegar con todo a China, como quisiera Trump, porque Beijing no va a permitir eso”.

- ¿El embajador Brandon Judd se sobrepasó en sus declaraciones?

- No olvidemos que el embajador que han traído a Chile no vino aquí porque le gustara o porque fuera preferencia para Chile, sino porque él era un gran amigo del Presidente Trump, y antes fue presidente del sindicato de Guardias de Frontera y, por lo tanto, su venida a Chile, naturalmente fue un gesto de su amigo y él tiene las opiniones de su Presidente. Así que realmente se armó este escándalo de manera absolutamente innecesaria. Espero que esto se converse, porque el Gobierno que va a decidir finalmente respecto de si hay o no cable submarino, no es el del Presidente Boric. Esto está recién empezando.

- ¿Cómo se debiera plantear el próximo Gobierno, considerando que lo ponen en un entredicho entre dos potencias?

- Esto es preguntar cómo lo hace el equilibrista que va por la cuerda floja con una pértiga en la mano: hay que mantenerse bien para los dos lados. A cualquier lado que usted se va, se puede caer, porque sin duda que Estados Unidos desde que asumió Trump hasta ahora ha cambiado radicalmente su postura respecto de América Latina. Este es el mismo Presidente Trump que dijo en la noche de asumir su mandato que a nosotros no nos interesa América Latina, nosotros le interesamos a ella. Es el mismo que firmó un nuevo documento de estrategia de seguridad, diciendo que éste era el hemisferio de Estados Unidos.

Eso hay que entenderlo y, al mismo tiempo, no se le puede olvidar a Estados Unidos que Chile es el país que más en proporción de su tamaño exporta hacia China. Estados Unidos es la primera inversión, pero el primer destino de los productos chilenos es China. El nuevo gobierno tiene que ser capaz, para bien de todos los chilenos, de mantener un equilibrio entre ambos.

- ¿Y cómo se logra? Considerando que Trump invitó a Kast a una cumbre en Miami en que necesariamente este tema del cable va a ser tratado…

- Originalmente, no era muy partidario de que él fuera, pero si él quiere ir, lo importante es que no se deje arrastrar por el coro de elogios y de cosas maravillosas que se dicen del Presidente Trump por parte de algunos de estos jefes de Estado.

Él no puede olvidar que a la Cumbre no van otros tres países de América Latina, que son más de la mitad de la población de América Latina entre México, Brasil y Colombia y de los intereses económicos de Estados Unidos en América Latina.

- ¿El embajador chino en Chile ha marcado la posición de su gobierno tensionando más la situación?

- Voy a decir una frase que alguien me enseñó alguna vez y es que las superpotencias no tienen amigos, no tienen alianzas, sí tienen intereses. Es claro que China está adoptando la posición de superpotencia y eso no hay que dejarlo de lado. Y nosotros, si queremos tener relaciones con la superpotencia, tenemos que buscar ese equilibrio, o sea, tampoco le podemos pegar con todo a China, por así decirlo, como quisiera Trump.

- ¿Cómo ha visto el manejo del gobierno en este tema?

- Con mucha franqueza, creo que realmente el Gobierno está terminando y debería tratar de hacerlo con más tranquilidad. Pero, al mismo tiempo, respaldo plenamente lo que han hecho en defensa de la soberanía, porque la agresión ha sido muy fuerte e inmerecida. Entonces, comprendo la respuesta.

- ¿Cómo debe ser el rol que debe desempeñar el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna?

- Al futuro canciller, sin duda que en los temas de globalización y economía internacional, no hay nada que enseñarle. Pero espero que también sea algo ducho en geopolítica, espero que el canciller se desarrolle bien en eso. Tiene, sin embargo, buenos subsecretarios, no cabe ninguna duda que están bien escogidos.