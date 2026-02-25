Los viajes de turistas chilenos a EEUU recobran impulso a inicios de año

La mezcla de un dólar bajo, variadas ofertas de paquetes turísticos y menos dudas sobre la visa waiver han favorecido la tendencia.

Cada vez más familias, grupos de amigos y viajeros solitarios chilenos se están animando a viajar por turismo a Estados Unidos. Gracias al mix de un dólar que está cerca de $ 100 más barato que hace un año y una oferta más robusta de paquetes promocionales, este destino ha vuelto a posicionarse como un imán para el turista nacional, que dejó atrás las dudas por los problemas con la visa waiver que aquejaron a algunos viajeros el año pasado.

De acuerdo con cifras de Cocha, el año pasado las ventas de pasajes a distintos destinos de la nación norteamericana cayeron un 9%, dato que contrasta con el crecimiento interanual de 13,6% registrado entre el 1 de enero y el 16 de febrero del presente año.

“Este repunte confirma que Estados Unidos sigue siendo un destino estructural para el chileno”, señaló la head de branding de Cocha, Daiana Medina.

La recuperación de estos viajes también se ve reflejada en los datos de Despegar. Desde octubre comenzaron a observar un alza sostenida de 10% en búsquedas de ciudades como Miami, Orlando y Nueva York.

Un factor decisivo a la hora de comprar ha sido el tipo de cambio, que ha favorecido los viajes al exterior. La gerente de ventas de Despegar, Bernardita Urbina, explica que “cuando el tipo de cambio se estabiliza o baja, el impacto es inmediato en la intención de compra, sobre todo en viajes familiares o de larga distancia, donde la diferencia puede significar un ahorro de 15% por grupo”.

El formato más apetecido para viajar

Por otra parte, Urbina detalla que el formato más demandado este verano ha sido el de paquetes completos, el cual incluye no sólo vuelos y hoteles, sino que también traslados y asistencia. En algunos casos, además, pueden integrar las entradas a parques temáticos como Walt Disney World Resort y Universal Orlando Resort.

“En el caso de Estados Unidos, hemos visto un repunte en la demanda, especialmente hacia Miami y Orlando”, señala Urbina. Explica que en términos de búsquedas, destinos como Miami, Orlando y Nueva York tienden a concentrar gran parte del interés, ya que combinan buena conectividad aérea, amplia oferta hotelera y una propuesta atractiva tanto para familias, como para viajes urbanos o enfocados en circuitos culturales.

Por su parte, Medina, de Cocha, indica que los paquetes se han puesto de moda de la mano de un cambio en el perfil del consumidor, quien hoy en día planifica con mayor anticipación, compara más alternativas y privilegia las fórmulas cerradas que “le permitan tener mayor control presupuestario, especialmente en viajes familiares”.

Menores dudas sobre Visa Waiver

Durante 2025 se conocieron casos de chilenos que a último momento fueron informados de que su autorización para ingresar con la exención de visado, la llamada Visa Waiver, les había sido denegada por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Las ejecutivas de Cocha y Despegar coinciden en que en un primer momento hubo inquietudes y dudas entre los viajeros. “Estos temas generaron mayor nivel de consultas y dudas previas a la compra, pero no una caída significativa”, explica la gerente de Branding de Cocha. “Más que un freno, lo que hubo fue un ajuste en el comportamiento de planificación”, dice.

Urbina añade que desde octubre, cuando las autoridades aclararon protocolos y reforzaron recomendaciones, la incertidumbre comenzó a bajar: “Cuando las reglas están claras y el pasajero planifica con anticipación, Estados Unidos sigue siendo un destino altamente valorado por los chilenos”.

Los destinos favoritos se han mantenido estables. Miami continúa liderando por su mezcla de compras, playa y conectividad, Orlando se mantiene como el epicentro del turismo familiar y Nueva York concentra viajes de carácter urbano y cultural.

El favorable inicio de año en los viajes a Estados Unidos bien podría convertirse en una tendencia durante todo 2026. De hecho, la gerenta de Ventas de Despegar proyecta “un crecimiento cercano al 15% si las condiciones económicas se mantienen y no hay cambios relevantes en materia migratoria”.