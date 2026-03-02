Boric y Kast se reúnen en medio de impasse por cable chino y Alvarado asegura que “nunca fuimos informados”

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, contradijo las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, quien en entrevista con Mega sostuvo que le había avisado hace días al mandatario electo, José Antonio Kast, la situación que se estaba generando con el proyecto del cable chino antes que se hiciera pública la controversia con Estados Unidos.

Tras reunirse en La Moneda con el actual titular de Interior Álvaro Elizalde, dijo que ven con “cierto grado de preocupación” las declaraciones del Presidente, dado que ellas no se condicen con la realidad y “el Presidente electo nunca fue informado ni tuvo conocimiento de esta situación del cable chino”.

Explicó que este martes hay una reunión de ambos Presidentes, y será el minuto de conversar este tipo de situaciones. Al encuentro asistirán los ministros designados en Hacienda, Cancillería, Justicia, Desarrollo Social, Transportes y Telecomunicaciones.