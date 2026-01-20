Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Minería
Minería

El nombre que faltaba: exejecutivo de BHP y actual CEO de Los Andes Copper asumiría en el Ministerio de Minería

El nombre para liderar la cartera minera fue uno de los que se manejó con mayor hermetismo.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Martes 20 de enero de 2026 a las 08:38 hrs.

Minería Ministerios José Antonio Kast gobierno Patricia Marchetti
<p>El nombre que faltaba: exejecutivo de BHP y actual CEO de Los Andes Copper asumiría en el Ministerio de Minería</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Como en los tiempos del primer "dólar a luca": extranjeros firman casi US$ 10 mil millones contra el peso chileno en derivados financieros
2
Regiones

Minera Aclara sale a rechazar rumores que vinculan al proyecto con origen de incendios forestales en Penco
3
Economía y Política

Briones reaparece en la “Moneda Chica” y entrega a Quiroz paquete de cambios para destrabar la permisología
4
Mercados

Sernac oficia a Banco Santander tras lanzamiento de programa de beneficios "Rewards"
5
Empresas

Suprema cierra juicio entre Mosa y Jano por mall en Valdivia, y rechaza indemnización por $ 26 mil millones por retraso en construcción
6
Empresas

El nombre que faltaba: exejecutivo de BHP y actual CEO de Los Andes Copper asumiría en el Ministerio de Minería
7
Economía y Política

Se intensifican daños por incendios y Contraloría advierte que emergencia pone en riesgo financiamiento del reajuste
8
Economía y Política

Quién es quién en los ministerios económicos del Gobierno entrante y cuáles serán sus principales desafíos
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete