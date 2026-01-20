El nombre que faltaba: exejecutivo de BHP y actual CEO de Los Andes Copper asumiría en el Ministerio de Minería

El nombre para liderar la cartera minera fue uno de los que se manejó con mayor hermetismo.

Un ejecutivo minero con trayectoria en empresas de importancia mundial será el futuro ministro de Minería del Gobierno de José Antonio Kast. Se trata de Santiago Montt Oyarzún, quien hasta ahora se desempeñaba como CEO de Los Andes Copper, la compañía que desarrolla uno de los proyectos greenfield (iniciado desde cero) más importante que Chile tiene en carpeta: Vizcachitas.

Según pudo confirmar Diario Financiero, Montt será el sucesor en el cargo de Aurora Williams, un puesto que hasta último minuto se mantuvo en completo hermetismo y donde sonaron nombres como el presidente de Consejo Minero, Joaquín Villarino; la senadora Luz Ebensperger; y la diputada Sofía Cid.

Abogado de la Universidad de Chile, Montt cuenta con un doctorado en derecho en la Universidad de Yale y un master en Políticas Públicas y Economía de la Universidad de Princeton. Después de su paso por los estudios jurídicos Montt y Cía, y Weil, Gotshal & Manges, dio el salto al sector minero, aterrizando en el mayor grupo mundial: BHP.

En la gigante australiana, donde llegó en 2011, ocupó el cargo de Senior Manager durante una década, además de convertirse en el vicepresidente legal de BHP en Brasil y en Australia (2015-2017). Allí, supervisó asuntos legales y corporativos en las Américas, cubriendo una serie de funciones en Chile, Brasil y Australia.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Su historia en Los Andes Copper inició en 2022, tras ser designado como COO (director de operaciones) y después CEO de la compañía. En sus contadas entrevistas en medios especializados, Montt habla perfectamente en jerga minera; habla de procesos metalúrgicos, producción de cobre y, por supuesto, temas legales de tramitación y permisos de proyectos, algo que Vizcachitas ha vivido de cerca.

Además de sus cargos en el mundo minero, Montt cuenta con una extensa carrera académica, destacándose como profesor en la Universidad de Columbia, profesor de Derecho ASdministrativo y Derecho Económico de la Universidad de Chile, y también director del Centro de Regulación y Competencia de la misma facultad.

En una página de estudiantes de la Facultad de Derecho, los mismos alumnos lo describen como: "El profesor es un genio, sencillo, simpático y amable", "Siempre está al día con cualquier noticia referente a la economía, e insta a los estudiantes a leer diarios económicos". Entre algunos "datos freak" que se cuentan de él en el mismo sitio, se lee: "viaja en metro", "es progre", "fue el tercer mejor egresado de su generación", "se considera un apasionado por la minería".

Con Montt, se cierra el listado de los nuevos ministros que componen el gabinete que será anunciado esta misma noche y que estaría compuesto por nombres como Jorge Quiroz (Hacienda), Claudio Alvarado (Interior), Daniel Mas (Economía), Trinidad Steinert (Segurida Pública) Iván Poduje (Vivienda), Martín Arrau (Obras Públicas), Fernando Barros (Defensa), María Jesús Wulf (Desarrollo Social), Louis De Grange (Transportes), Tomás Rau (Trabajo), Ximena Rincón (Energía), Francisca Toledo (Medio Ambiente) y Jaime Campos (Agricultura).