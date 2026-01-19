Quién es quién en los ministerios económicos del Gobierno entrante y cuáles serán sus principales desafíos

Con varios ya confirmados, este martes se conocerán los 25 ministros del gabinete de Kast y, dentro de ese grupo, los que estarán a cargo de las carteras económicas.

Finalmente llegó el momento. La noche de este martes el Presidente electo, José Antonio Kast, presentará a los 25 ministros que integrarán su gabinete.

Aunque aún quedan algunas incógnitas, hay varios nombres que ya estarían confirmados, incluidos los ministros que se harán cargo de las carteras que componen el gabinete económico.

El primero en ser oficializado fue el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Así lo dejó claro Kast en una reunión ante empresarios hace un par de semanas. El consultor se integró al equipo del entonces candidato presidencial el 10 de julio como su principal asesor económico.

Pero hay otros que también parecen ya estar listos: Martín Arrau en el Ministerio de Obras Públicas (MOP), Iván Poduje en Vivienda y María Jesús Wulf en Desarrollo Social.

Los tres acompañaron este lunes a Kast en su visita a La Moneda por los incendios en las regiones del Biobío y Ñuble.

Los tres nombres fueron clave durante la campaña del Presidente electo. Arrau fue el jefe de la campaña y desde que ganaron la elección se está preparando para asumir la cartera. De hecho, hace unos días visitó desaladoras en Atacama.

Martín Arrau, ministro de Obras Públicas. Francisca Toledo, probable ministra del Medio Ambiente. Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo. Jaime Campos suena como ministro de Agricultura. Jorge Quiroz, ministro de Hacienda. Louis De Grange, ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Daniel Mas, ministro de Economía, Fomento y Turismo. Tomás Rau, ministro del Trabajo y Previsión Social. María Jesús Wulf, ministra de Desarrollo Social. Ximena Rincón, probable ministra de Energía. Fotos: Jonathan Duran y Julio Castro

Poduje, por su parte, lideró la comisión de vivienda y ciudad dentro del comando. En tanto, Wulf, que lleva años en Acción Republicana, estuvo a cargo de las propuestas sociales del programa de Kast.

Otra cartera que ya estaría lista es la de Transportes y Telecomunicaciones. El 24 de diciembre del año pasado, el expresidente de Metro entre 2018 y 2022, Louis De Grange, llegó hasta “La Moneda chica” a reunirse con Arrau y, desde entonces, es el nombre que más fuerte suena para la cartera.

De Grange es ingeniero civil, y también fue director de la empresa estatal entre 2012 y 2014. A su vez, fue director de la escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales y asesor de la campaña presidencial del expresidente Sebastián Piñera.

Por su parte, la semana pasada se definió el nombre que liderará Trabajo y Previsión Social: el economista Tomás Rau.

Rau fue director del Instituto de Economía de la Universidad Católica (UC) hasta comienzos de 2025 y recientemente finalizó un “año sabático” académico que lo llevó a visitar universidades como Columbia y King’s College London.

En Energía, finalmente terminaría llegando la senadora Ximena Rincón del Partido Demócrata. Su colectividad sorprendió de cara a la segunda vuelta de la elección presidencial con su apoyo a Kast, en desmedro de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.

La exministra de Bachelet II había sonado previamente para las carteras ministeriales de Trabajo y Previsión Social y de la Mujer, pero finalmente las negociaciones la acercaron a Energía.

Otro nombre listo sería Francisca Toledo en Medio Ambiente. La investigadora de Libertad y Desarrollo (LyD) tuvo varios cargos como asesora en los Gobiernos de Sebastián Piñera y fue jefa de la División de Evaluación Social de Inversiones del Mideso entre 2020 y 2022.

Para el Ministerio de Agricultura, en tanto, suena con fuerza el exdiputado Jaime Campos. El abogado del Partido Radical ya ocupó el cargo en el Gobierno de Ricardo Lagos y fue titular de Justicia en Bachelet II.

Los últimos en sumarse

Este lunes, se confirmó que el vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Daniel Mas, fue el elegido para asumir la cartera de Economía, Fomento y Turismo. De hecho, ayer estuvo en la denominada “Moneda chica”, el centro de operaciones del Presidente electo.

Mas es el segundo al mando de la CPC desde diciembre de 2024, y antes también tuvo otras experiencias gremiales: fue presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de La Serena entre 2021 y 2023, es director de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la IV Región (CRDP) y lideró por cerca de 16 años la Corporación Industrial de Desarrollo IV Región (Cidere), entidad de la cual hoy es director.

También fue consejero de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y actualmente es consejero nacional de la CChC. Mas es ingeniero agrónomo, con especialidad en Economía Agraria, de la Universidad Católica.

Y el gran pendiente sería Minería. Al cierre de esta edición, el nombre aún estaba en proceso de definición.

Hacienda: recortar el gasto y bajar los impuestos

La agenda que buscará desplegar Jorge Quiroz en el Ministerio de Hacienda tendrá un foco relevante en la desregulación.

Pero la tradicional agenda fiscal y tributaria de la cartera seguirá siendo prioritaria: en el corto plazo se buscará la reducción del impuesto corporativo, desde un 27% a un 23%, así como el ajuste del gasto público por US$ 6.000 millones en 18 meses. Asimismo, una de las urgencias será emitir en los primeros 90 días el decreto con el compromiso de balance estructural para cada uno de los cuatro años de gestión.

Economía: la misión de reducir los tiempos de tramitación de permisos

Sin duda, el mayor desafío que enfrentará la cartera de Economía es la puesta en marcha de la ley de permisos sectoriales, cuyo objetivo es reducir entre 30% y 70% los tiempos de tramitación de las autorizaciones para un proyecto de inversión.

Mientras que la actual administración espera dejar el grueso de la legislación implementada, será el próximo Gobierno el encargado de ponerla en práctica, incluyendo la nueva Oficina de Autorizaciones Sectoriales, la plataforma digital y herramientas como declaraciones juradas, entre otros.

Trabajo: creación de empleo e implementación de la reforma previsional

El Ministerio del Trabajo tendrá varios desafíos, pero hay al menos tres que son centrales: generar empleos, combatir la tasa de informalidad y dar continuidad a la implementación de la reforma previsional.

Con relación a la reforma previsional, vienen una serie de hitos y desafíos trascendentales. De hecho, la próxima administración deberá definir el rumbo que tomará la implementación. En concreto, si sigue su curso tal y como está o si se introducen cambios, vía administrativa o por ley, y de qué envergadura serían esas modificaciones.

Obras Públicas: aumentar competencia en procesos licitatorios

Uno de los pilares del MOP y la Dirección General de Concesiones (DGC) será ajustar las bases de licitaciones para así incentivar una mayor competencia. En paralelo, el gabinete apuntará a fortalecer el rol del Inspector Fiscal, ampliando sus funciones y atribuciones, para destrabar y acelerar la ejecución de los contratos. Por otro lado, en materia de proyectos, uno de los principales focos estará puesto en el desarrollo de infraestructura carcelaria, en línea con el objetivo de enfrentar la crisis de seguridad.

Otro eje relevante será el desarrollo de proyectos vinculados al agua, frente a la crisis hídrica.

Vivienda y Urbanismo: más suelo y menos regulación

Como publicó Señal DF este sábado, en el entorno del futuro Gobierno resumen los nuevos lineamientos en términos de vivienda así: más suelo y menos regulación. La cartera buscará generar un shock de actividad e inversión en la industria inmobiliaria privada, junto con posibilitar las dos grandes metas en vivienda, que son subir la oferta disponible y generar mecanismos que aborden el precio para hacerlas más accesibles.

Las expectativas están puestas en una batería de medidas para los primeros 90 días de la administración, que no necesitan de cambios a los planes reguladores.

Transporte: ejecución de proyectos emblemáticos y la Ley Uber

Proyectos emblemáticos como el tren Valparaíso-Santiago y el metro al Aeropuerto se encuentran hoy bajo revisión por parte del equipo de Kast. En cuanto a otros proyectos de Metro, estos siguen avanzando según lo planificado: la cartera debería inaugurar el primer tramo de la Línea 9 el año 2030 e iniciar las obras de la Línea 8 el segundo semestre de este año, además de inaugurar la línea 7 a fines de 2028.

Por otro lado, en caso de que el actual gobierno logre dejar la Ley Uber implementada, sus sucesores deberán hacer frente al posible impacto que tendrá en el empleo.

Agricultura: el combate contra la sequía y apertura de nuevos mercados

En el mundo agrícola las principales urgencias van desde la seguridad rural hasta la diversificación y reimpulso de mercados internacionales, debido al crecimiento de países competidores -como Perú- que han restado terreno a Chile. Ante la sequía y el cambio climático, uno de los principales “dolores”, como ha sido calificado, es la necesidad de nuevos embalses, desaladoras, tecnificación del riego y la modernización de la Dirección General de Aguas (DGA). Asimismo, los gremios han urgido por la modernización del SAG para mejorar el resguardo fitosanitario del país.

Medio Ambiente: modificaciones al SEIA, cambio climático y sitios prioritarios

El reto que sigue en el listado de pendientes como un anhelo transversal es una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Esto, ya que los intentos previos no han rendido frutos. En este Gobierno solo se logró llegar a instancias de votación. Pero además, también debería seguir la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático.

Otra tarea que quedaría para el nuevo Gobierno será la definición de los sitios prioritarios, luego de que se desacelerara el tranco en medio de críticas a la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

Energía: reforma a la distribución, procesos tarifarios y revisión de la institucionalidad

Tras los cortes de electricidad del invierno del año 2024, se espera que el nuevo Gobierno pueda impulsar la modernización o reforma de la regulación de la distribución eléctrica, actualizando los incentivos para la inversión en redes, resiliencia y digitalización. Otra urgencia que se instaló con fuerza en los actores de la industria por los errores en las cuentas de electricidad que se dieron a conocer el año pasado es acelerar y dar mayor certeza a los procesos tarifarios. Y, entre otros frentes, también se ha enfatizado la necesidad de revisar la institucionalidad del sector.

Desarrollo Social: la nueva foto de la pobreza y el Sistema Nacional de Cuidados

Con la reciente publicación de la Casen 2024 -que con su nueva metodología arrojó que el 17,3% de la población vive bajo la línea de pobreza por ingresos- la próxima administración del Ministerio de Desarrollo Social cuenta con una foto más detallada de la vulnerabilidad en Chile. Entre estos, se ha puesto especial atención al primer decil y la caída de sus ingresos autónomos.

Otra tarea que quedará pendiente es la de continuar con la implementación del Sistema Nacional de Cuidados, cuya ley fue despachada la semana pasada desde el Congreso.