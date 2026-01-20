Grupo Luksic deberá renovar sus directorios con salida de Pérez Mackenna al gabinete de Kast y aparecen candidatos para reemplazarlo en gerencia general de Quiñenco

El futuro canciller cumple un rol protagónico en el principal conglomerado del país: hasta hoy, es presidente de Vapores, CCU, Enex, Invexans y de LQ Inversiones Financieras, la matriz del Banco de Chile.

ministro de Relaciones Exteriores el próximo 11 de marzo. Se pronostica una lluvia de hechos esenciales una vez que Francisco Pérez Mackenna oficialice su salida del Grupo Luksic , dado que asumirá como

El futuro canciller lleva 35 años ocupando cargos de liderazgo en el principal conglomerado económico del país y su sola partida implicará un rebaraje de posiciones claves para el holding, tanto a nivel ejecutivo como directivo, debido a que ocupa más de dos decenas de cargos en las distintas compañías.

Los ojos del mercado están, sobre todo, puestos en quién lo reemplazará como gerente general de Quiñenco -la sociedad de inversiones del grupo-, cargo que Pérez Mackenna detenta desde 1998.

Rápidamente, tras conocerse su posible salida, asomaron tres candidatos naturales para ocupar esa posición. El primero es Patricio Jottar, histórico CEO de CCU. En el grupo Luksic, existe un compromiso implícito de retirarse a los 70 años: Jottar ya tiene 63, por lo cual su llegada sería pensando en una administración de mediano plazo.

El segundo nombre que suena, en una línea similar, es Óscar Hasbún (56 años), gerente general de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) otro ejecutivo histórico que se ha convertido en uno de los más destacados del grupo. Además de ello, en el caso de Hasbún destaca su experiencia gremial, dado que fue vicepresidente de la Sofofa entre 2021 y 2025.

De tan solo 44 años, el principal ejecutivo de SAAM, Macario Valdés, es una de las cartas fuertes para tomar la gerencia de Quiñenco. Llegó al conglomerado justamente como subgerente de Desarrollo y posteriormente escalaría en la firma portuaria y logística: Pero hay otro gerente más joven que se ha sumado a la terna de candidatos.para tomar la gerencia de Quiñenco. Llegó al conglomerado justamente como subgerente de Desarrollo y posteriormente escalaría en la firma portuaria y logística: fue, de hecho, clave en la venta de los terminales portuarios y las operaciones logísticas de SAAM a la alemana Hapag Lloyd.

Las mesas directivas

Junto con la expectación que genera quién será el nuevo ejecutivo líder del conglomerado, la salida de Pérez Mackenna también tendrá un impacto relevante a nivel de directorios. Si el próximamente ministro ya era director protagonista en las firmas del grupo, había ganado aún más relevancia luego de que Andrónico Luksic saliera de estas mesas a poco tiempo de cumplir los 70 años, en 2023.

Fue ese año cuando el ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile asumió como vicepresidente de Banco de Chile, aguas arriba, como presidente de LQ Inversiones, la sociedad matriz del banco, dos puestos que deberá dejar.

Además de dichos directorios, Pérez Mackenna preside varias de las empresas del holding. Por ello, el grupo deberá nombrar nuevos timoneles para la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), Compañía Cervecerías Unidas (CCU), Enex e Invexans (matriz de la francesa Nexans).

Sumado a esto, deberá abandonar su rol como director en la matriz de CCU - Inversiones y Rentas- y sus filiales Embotelladoras Chilenas Unidas, Cervecerías Unidas Argentina, Pisquera de Chile, Cervecera CCU Chile, Central Cervecera Colombia y Viña San Pedro Tarapacá.

Además, le corresponde dejar los directorios de Nexans, SM SAAM, Agencias Aéreas y Marítimas, dos sociedades de Enex en Reino Unido y otras dos sociedades internacionales -británica y norteamericana- de Invexans.

Asimismo, dejará vacante su rol como consejero supervisor de Hapag-Lloyd y como miembro del Comité Ejecutivo de Banchile Corredores de Seguros Limitada, para los cuales el conglomerado también tendrá que buscar reemplazo.

En sus últimas cartas como directivo, Pérez Mackenna mostraba su interés en el escenario político. "Se ve cada vez más lejano el anhelo de convertirnos en un país desarrollado, objetivo sustentado en el libre mercado, la apertura al comercio global y la fortaleza de las instituciones, claves para competir a nivel global. Si queremos retomar esa senda, Chile debería asumir el crecimiento como una política de Estado, lo que implica, entre otras medidas, priorizar el incremento del capital humano y establecer los incentivos correctos para recuperar la inversión”, escribía en la última memoria de CCU, correspondiente al ejercicio 2024.