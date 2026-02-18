Click acá para ir directamente al contenido
Tras inversión de US$ 95 millones, Banmerchant vende a MetLife edificio de oficinas de lujo en Providencia

El mercado de oficinas de alto estándar cerró el año pasado con una tasa de vacancia de un dígito, por primera vez desde 2020.. No obstante, desde CBRE Chile señalan: “Rápidamente estamos pasando a una fase de escasez”.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Miércoles 18 de febrero de 2026 a las 13:12 hrs.

oficinas Inmobiliario J. Troncoso Ostornol
