Grupo Luksic concreta cuarta venta de acciones de Nexans y ya ha recaudado más de US$ 1.200 millones en el proceso

Rápidamente, tras el anuncio hecho este lunes, Quiñenco -el brazo de inversiones del Grupo Luksic- concretó la venta de 2,2 millones de la francesa Nexans, con lo que disminuyó su participación en la firma desde un 9,2% a un 4,1%.

Según informó la firma, que invierte en la compañía gala a través de su filial Invexans, recaudó unos US$ 310 millones a través de esta operación, los que se destinarían "a inversiones estratégicas y otros fines corporativos".

Las estimaciones preliminares de Quiñenco señalan que la venta generará, aproximadamente, un efecto neto en los resultados de US$ 163 millones, "los que se componen por los aportes de esta operación y por el impacto de la reclasificación contable de las acciones de Nexans que aún mantiene el holding", detalló.

Esta es la cuarta venta de acciones que Quiñenco realiza en la francesa desde 2023 -ingresó a la multinacional en 2008- y ya ha recaudado más de US$ 1.221 millones en el proceso. Nexans, con sede en París, es uno de los mayores fabricantes de cables en el mundo y opera en más de 40 países.

La última operación se realizó a través de un “accelerated bookbuilding offering” (colocación acelerada), mediante una colocación a inversionistas institucionales y donde J.P. Morgan Securities plc actuó como banco coordinador global y agente colocador de la oferta.

"Tal como se había estipulado en las condiciones iniciales, tras el cierre de la operación se estableció a favor de J.P. Morgan Securities plc una obligación de no vender las acciones de Nexans no comprendidas en la transacción por un período de 60 días (lock-up period)", recordó Quiñenco en un comunicado.