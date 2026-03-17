Terminal portuario de ENAP en San Vicente refuerza capacidad operativa con nueva infraestructura para carga

El proyecto, liderado por Grupo Coteso y DP World, integra una cadena de suministro de extremo a extremo para dotar al terminal en Biobío con equipamiento de alto estándar.

El Terminal Marítimo San Vicente de ENAP en la Región del Biobío, incorporó dos nuevos brazos de carga, de 20 metros de largo y 23 toneladas cada uno. El nuevo equipamiento busca potenciar la capacidad del muelle, estratégico para el abastecimiento de la refinería, mediante la integración de servicios portuarios, extraportuarios y transporte terrestre especializado.

Los brazos de carga, llegaron a la zona desde los Países Bajos, en una operación coordinada por Grupo Coteso y DP World, y su incorporación pone al terminal de Enap como uno de con capacidad más moderna de Latinoamérica. Su relevancia económica para la zona es estratégica, pues el muelle conecta directamente con la Refinería Bío Bío en Hualpén, a través de una red de 500 metros de cañerías que transportan crudo y combustibles.

En este sentido, el director del terminal, Jorge Farías, detalló que “la nueva tecnología permite mantener la continuidad operativa al adaptarse al movimiento de embarcaciones, reduciendo tiempos y detenciones. Además, su integración digital mejora la trazabilidad, el control y la confiabilidad de la operación”.

Con casi 1 km de extensión y sistemas de control remoto de última tecnología, los nuevos brazos “son una inversión estratégica que fortalece la seguridad, eficiencia y sostenibilidad en la transferencia de combustibles, porque incorporan sistemas que minimizan emisiones y pérdidas, alineándose con estándares internacionales”, comentó Farías.

Cabe destacar que el flujo de hidrocarburos, es un componente vital para la estabilidad energética y el desarrollo industrial de las regiones del Biobío y Ñuble.

Eslabón logístico

La adjudicación del contrato logístico a la portuaria de capitales kuwaitíes, se fundamentó en factores de eficiencia económica y solvencia operacional. Según Francisco Ubilla, gerente general de Coteso Chile, la elección respondió a la necesidad de delegar un proyecto estratégico en un operador con capacidad de gestión garantizada. "La cadena logística representa un eslabón relevante en el éxito de la operación", destacó el ejecutivo, subrayando que el cumplimiento de los estándares fue clave para la viabilidad del traslado.

El despliegue técnico para posicionar estos activos críticos en el Biobío refleja la tendencia del mercado hacia soluciones de logística integrada. La operación involucró el uso del terminal multipropósito de DP World en San Antonio, el soporte de Chile Inland Service (CIS) y un complejo traslado terrestre en camiones especiales.

José Antonio Robledo, freight forwarding director de DP World Chile, explicó que el servicio brindado fue "integral", pues permitió conectar la infraestructura portuaria con soluciones de transporte y terminales extraportuarios.

En tanto, para Daniela Martínez, project manager del área de Logística de la compañía, “DP World tiene una gran capacidad para gestionar la logística de extremo a extremo, integrando el transporte de cargas con soluciones portuarias y complementado por terminales extra portuarios”, características que según la ejecutiva fueron clave para responder a los requerimientos del proyecto.