Comienzan alegatos en juicio por quiebra fraudulenta contra dueños de Maderas Venturelli en tribunales de Temuco

El proceso, que involucra un monto cercano a los $ 17 mil millones, se prolongaría durante 16 jornadas en el tribunal.

Se trata de uno de los casos de mayor connotación pública que haya liderado hasta ahora la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía. Por eso, en medio de gran expectación, finalmente comenzaron, en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, los alegatos de apertura en la causa contra cuatro acusados ligados a la empresa Maderas Jaime Venturelli.

El proceso por quiebra fraudulenta y ocultamiento de patrimonio involucra un monto cercano a los $ 17 mil millones y está dirigido contra Jaime Venturelli, representante legal de la compañía, además de su esposa Julia del Carmen Gallegos, y sus hijos Pablo Andrés Venturelli y Jaime Patricio Venturelli, y apunta a conseguir penas que van desde dos hasta nueves años de cárcel.

La trascendencia del proceso no radica sólo en los montos involucrados, sino también en su impacto social, que recayó tanto en los diversos acreedores del grupo empresarial, que incluía a más de una decena de empresas controladas por la familia, como en los 500 trabajadores despedidos.

Los hechos se remontan al 16 de octubre de 2019, cuando debido a la delicada situación financiera de Maderas Venturelli, Comercial Industrial y Forestal El Sol Limitada solicitó su liquidación forzosa.

Según la acusación liderada por el fiscal Carlos Gajardo, en el caso se configuraron una serie de actos jurídicos y conductas destinadas a perjudicar a sus acreedores para eludir el cumplimiento de sus responsabilidades legales y financieras.

Con 35 años de historia, Maderas Venturelli era una de las empresas más relevantes para la comunidad de Lautaro y una importante empresa exportadora, con envíos a diversos mercados en Europa.

Se estima que el juicio oral se prolongará durante 16 jornadas en el tribunal.