Nuevo ataque en Curacautín destruye maquinaria forestal a horas de que el Congreso prorrogara Estado de Excepción

El hecho fue adjudicado por la Resistencia Mapuche Malleco y ocurrió poco después de un incidente similar en la comuna de Lautaro. La parlamentaria por la zona Gloria Naveillán ha puesto en duda la eficiencia de la medida restrictiva que rige en el territorio.

Un nuevo hecho de violencia se registró en la madrugada de este miércoles en la Macrozona Sur, luego que maquinaria de uso forestal quedara completamente dañada tras un ataque incendiario en el fundo Santa Ema, en la comuna de Curacautín. El nuevo atentado, se registra a horas de que el Congreso aprobara una nueva prórroga del Estado de Excepción que rige en la zona desde hace cuatro años.

El atentado, que implica la pérdida de capital productivo vital para la industria local, fue reivindicado por Resistencia Mapuche Malleco a través de un lienzo dejado en el lugar. El hecho ocurre además a menos de 24 horas de un siniestro de similares características en la comuna de Lautaro, donde encapuchados quemaron un camión y una retroexcavadora en el fundo Miraflores.

La seguidilla de ataques a la equipos de empresas prestadoras de servicios al sector forestal se da en medio de un nuevo debate parlamentario respecto a la extensión del Estado de Excepción en el territorio, que abarca desde el sur de la Región del Biobío hasta el norte de la Región de Los Ríos, y que de acuerdo a algunas propuestas, busca desescalar la presencia militar.

Impacto económico

En esa línea, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Naveillán, quien representa a las provincias de Malleco y Cautín, ha criticado la medida respaldando su postura en la rentabilidad de este esfuerzo fiscal, cuyo costo es de aproximadamente $ 20 millones diarios. La parlamentaria ha cuestionado el gasto de recursos versus el impacto y disminución de los hechos de violencia.

A su juicio, la millonaria inversión no ha logrado solucionar el problema de fondo, ni ha garantizado la presencia del Estado o la recuperación económica en las zonas más afectadas, como las provincias de Arauco y Malleco.

Lejos de reactivar la economía, la constante inseguridad ha ahuyentado los capitales. La inversión para la instalación de empresas en Arauco y Malleco ha disminuido, golpeando directamente al mercado laboral.

"La provincia de Malleco tiene las comunas con mayor pobreza de Chile, tiene las comunas con menos empleo de Chile", sentenció hace un tiempo Naveillán, en conversación con DF Regiones. La falta de oportunidades obliga a los habitantes a desplazarse a Temuco o a buscar trabajos por turno en el norte del país.

Desde su perspectiva, la estrategia económicamente viable no es el retiro, sino focalizar la medida exclusivamente en las áreas críticas, dotándolo de todas sus facultades operativas. Esto evitaría mantener restricciones en zonas como Concepción, donde la medida termina asfixiando a negocios locales sin justificación territorial, perjudicando el comercio formal.