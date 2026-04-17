Primer brote de influenza aviar en La Araucanía golpea a plantel de aves de postura y expande contagios a 10 regiones
La detección de la variante H5N1 en la comuna de Cunco obligó a la activación de los protocolos sanitarios. La situación se suma a la reciente alerta en el Biobío por la afectación detectada en la fauna silvestre.
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El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó el primer caso de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) H5N1 en la Región de La Araucanía. El brote, detectado en la comuna de Cunco, reviste importancia para la economía regional, pues se registró en un plantel comercial de aves de postura.
Para contener el virus, el SAG en La Araucanía activó de manera inmediata los protocolos dictados por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). La rápida contención de los brote es vital para mantener la continuidad operacional y evitar el sacrificio de aves que mermaría la economía agrícola. El foco, entonces, está puesto en reforzar la prevención a nivel local, donde las medidas básicas pueden evitar la entrada del virus en gallineros y planteles.
Medidas preventivas
Carolina Larraín, Jefa de Sanidad avícola de ChileCarne, explicó que “la bioseguridad es fundamental en todos los niveles. Medidas simples, aplicadas de forma constante, permiten reducir significativamente el riesgo de contagio”.
Entre las principales recomendaciones se encuentran: mantener los gallineros cerrados o protegidos con mallas para evitar el contacto con aves silvestres u otros animales, limpiar periódicamente los espacios y evitar agua estancada o acumulación de residuos, utilizar ropa y calzado exclusivo para el manejo de las aves y desinfectarlo antes de ingresar, lavarse las manos antes y después del contacto con las aves, mantener el alimento y el agua protegidos y en condiciones higiénicas y aislar aves nuevas por algunos días antes de incorporarlas al plantel.
“El virus puede ingresar de forma indirecta, a través del calzado, utensilios o contacto con aves silvestres. Por eso, la prevención diaria es clave, especialmente en sistemas de menor escala”, agregó Larraín.
Más casos reportados
El caso detectado en La Araucanía no es un evento aislado. Esta semana, el organismo en Biobío decretó alerta sanitaria tras identificar el virus en un cisne de cuello negro encontrado en el Humedal Arauco, en la provincia del mismo nombre.
La presencia del virus en humedales y fauna silvestre evidencia el alto riesgo de diseminación cruzada. Esto obliga a los avicultores locales a aislar a las aves del entorno natural, presionando fuertemente los márgenes de ganancia de pequeños y medianos productores.
En este escenario, las autoridades han hecho un llamado tanto a la industria avícola como a los tenedores de aves de traspatio (gallineros) para evitar la propagación.
Con la confirmación del caso en la localidad de Cunco, el mapa epidemiológico nacional por gripe aviar se amplia y a la fecha, ya son 10 las regiones del país que mantienen casos detectados del virus.
Las autoridades mantienen el monitoreo activo y recalcan que la notificación oportuna es el prinicipal escudo zoosanitario. Desde el SAG han instado a los dueños de planteles a reportar inmediatamente al organismo cualquier síntoma o muerte inusual en sus aves. El éxito de la contención será vital para determinar el costo económico real que esta crisis dejará en la industria.
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