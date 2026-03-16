Gobierno de EEUU detecta mayor cautela en consumidor chileno y destaca floreciente oferta gastronómica

Pese a la inflación, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) concluyó que el mercado de restaurantes y cafeterías crece en el país.

Como un “panorama moldeado por la sensibilidad económica y la evolución de las preferencias del consumidor”. Así describió el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) las aguas que el sector del servicio al consumidor de alimentos en Chile navegó durante 2024.

Con el objetivo de analizar las diferentes oportunidades que EEUU tiene en Chile, año a año la oficina estadounidense en Santiago saca una radiografía al rubro de servicios de alimentación en la industria chilena de hoteles, restaurantes e instituciones. La más reciente, que mira 2024, fue publicada el 31 de diciembre pasado.

En dicho informe, la USDA concluyó que la inflación que el país experimentó durante ese año –que “si bien cedió, se mantuvo alta”– hizo que Chile se posicionara como un país “relativamente caro”.

Esa alza en los precios tuvo consecuencias en los bolsillos de los consumidores, quienes comenzaron a optar “por alternativas más económicas como los restaurantes de comida rápida y a reducir la frecuencia de salir a comer”.

Esa actitud de “gasto cauteloso”, sin embargo, no fue motivo para detener el crecimiento del mercado general de servicios de alimentación al consumidor en Chile.

De hecho, en 2024, según la USDA, éste creció un 8,1% y alcanzó los US$ 4,9 millones.

Una oferta gastronómica que florece

2024 fue clave en la recuperación del turismo chileno, afirmó el informe de la entidad. En concreto, ese año se recibieron más de 5 millones de visitantes internacionales, un 40,4% más que en 2023. Dichas visitas –que superan los niveles previos a la pandemia y fueron principalmente de Argentina, Brasil y EEUU– repercutieron positivamente en la actividad de los restaurantes en Chile, los que –según la USDA– están “floreciendo”.

Lo confirma la presencia de ocho restaurantes chilenos en el listado Latin America’s 50 Best Restaurants 2024, donde (en un listado ampliado) se reconoció a Boragó, Yum Cha, Pulpería Santa Elvira, La Calma By Fredes, Demencia, Olam, Casa Las Cujas y Karai.

Los ganadores

La USDA también mostró ganadores. En cuanto a consumo, en el rubro de los restaurantes fullservice (es decir, que atienden a la mesa), el informe posicionó en el primer lugar a NIU Sushi, cadena en cuya propiedad ingresó la familia Ibáñez Atkinson en 2022, con una participación del 38,7% en el mercado.

¿Su fórmula? La USDA destacó que la marca tiene su propio canal de pedidos con delivery, desde donde obtienen el 65% de sus ventas. El podio lo comparte con Dominó Fuente de Soda (16,7%) y Johnny Rockets (13,8%).

En cuanto a cadenas de comida rápida, la USDA coronó a McDonald’s como el con mayor porcentaje de participación en el mercado (22,1%). Le siguen Papa John’s (15,1%). Doggis (10,1%) y KFC (8,8%).

En este mismo segmento, la entidad gubernamental destacó el crecimiento sostenido de locales de hamburguesas (18%), y estimó una proyección de aumento del 9%.

También se resaltó a una industria creciente: la de las cafeterías y bares, que en 2024 evidenciaron un 7% de aumento en sus ventas, alcanzando los US$ 885 millones. ¿El ganador? La cadena multinacional Starbucks, con un 62,1% de participación en el mercado. Le siguen Dunkin’ Donuts (18,9%), Juan Valdez (3,4%) y Tavelli (3,2%).