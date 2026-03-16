Ingresos de Concha y Toro suben 1,7% en 2025 y directorio reactiva programa de recompra de acciones

Las ganancias del 2025 alcanzaron a $ 67.220 millones, lo que es una baja de 13,1% respecto del 2024.

Viña Concha y Toro reportó que en 2025 registró un incremento de 1,7% de sus ingresos (de 2,8% al considerar solo vino) a $ 975.332 millones. La empresa detalló en un comunicado que esto se debe "gracias a la fortaleza de sus marcas premium y superiores, cuyas ventas en valor aumentaron 4,3%".

“Durante 2025, Viña Concha y Toro evidenció la solidez de su estrategia de negocio. La fortaleza de su portfolio de marcas, la eficiencia de su modelo de negocio verticalmente integrado y su amplia red de distribución internacional -tanto propia como a través de socios estratégicos- permitieron alcanzar un desempeño positivo en ventas en valor, pese al desafiante entorno de la industria global de bebidas alcohólicas y al contexto económico internacional marcado por alta incertidumbre y volatilidad”, resaltó el gerente general de la compañía, Eduardo Guilisasti.

Las principales marcas de Viña Concha y Toro experimentaron incrementos en sus ventas, destacando Casillero del Diablo y sus extensiones de línea con un alza de 2,5%; Diablo un 15%, y la marca de lujo Don Melchor tuvo un salto de 84,6%. En tanto, Trivento y sus extensiones de línea, de la filial argentina, mostraron un crecimiento de 4,1%, mientras que Bonterra y extensiones de línea, del origen California, subieron 3,7%. Las marcas premium y superiores ya explican el 57,4% de las ventas de vino de la empresa (+90 pb).

De acuerdo a lo informado por la viña a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) las ganancias del 2025 alcanzaron a $ 67.220 millones, lo que es una baja de 13,1% respecto del 2024.

Distribución de utilidades y compra de acciones

El directorio acordó proponer a la próxima Junta de Accionistas la distribución de un dividendo equivalente al 50% de las utilidades, superior a la política habitual de 40%.

Adicionalmente, se decidió iniciar un programa de recompra de acciones propias por un monto equivalente al 3,93% de las acciones emitidas, facultad otorgada al directorio en la Junta de Accionistas de 2021. “Ambas decisiones buscan enviar una señal clara al mercado respecto de la solidez de nuestros resultados, nuestra disciplina financiera y la confianza que tenemos en las perspectivas futuras de la compañía”, explicó el gerente general.

Perspectivas

De cara a 2026, Eduardo Guilisasti aseguró que se continuará fortaleciendo la estrategia de premiumización, impulsando nuevos productos alineados con las tendencias de consumo y consolidando la propuesta de enoturismo, especialmente a través del renovado Centro del Vino Concha y Toro en Pirque.

En 2025 se implementó un plan de eficiencia y simplificación operacional, que consideró la racionalización del portfolio, optimización de insumos y adecuación de contratos de arriendos de viñedos, que derivaron en write-offs extraordinarios sin efecto en EBITDA, que permitirán capturar ahorros por $28 mil millones entre 2026 y 2027.

Por último, Eduardo Guilisasti destacó que la sólida posición de la filial argentina Trivento, sin deuda financiera, representa una ventaja estratégica “que abre interesantes oportunidades de crecimiento futuro en ese mercado”. En febrero, Viña Concha y Toro anunció la adquisición de Maison Mirabeau, viña francesa de la Provence.