Exabogados de UH&C lanzan estudio especializado en litigios laborales

Con experiencia en destacadas oficinas especializadas en la materia, coincidieron en UH&C, donde ambos lideraron el área laboral durante los últimos cuatro años.

Tras una amplia trayectoria en Derecho Laboral, los exabogados de UH&C Abogados se unieron para dar vida a Tortello Iturrieta Abogados Laborales, oficina boutique que entregará asesoría legal especializada en materias laborales.

El abogado de la Universidad de Los Andes y exjefe de Litigios Laborales de UH&C, David Tortello Brito, junto al abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y exjefe del equipo Laboral de UH&C, Benjamín Iturrieta Errázuriz, han dedicado prácticamente sus más de 10 años de trayectoria profesional al Derecho Laboral, representando a clientes de industrias como retail, minería, salud, seguros, construcción, inmobiliario, agroindustria, transporte, entre otras.

Con experiencia en destacadas oficinas especializadas en la materia, coincidieron en UH&C, donde ambos lideraron el área laboral durante los últimos cuatro años. Desde allí, decidieron emprender y constituir un nuevo estudio especializado en asuntos laborales de toda índole, ya que, como explican, “la especialización en esta área ha sido muy demandada durante los últimos años, debido al aumento de judicialización, a una mayor regulación en ambientes laborales, a dictámenes emitidos por la Dirección del Trabajo que reinterpretan la ley y a las nuevas formas de trabajo que se están produciendo debido a la irrupción tecnológica”.

Así, desde marzo de 2026 comenzaron a operar bajo el nombre de Tortello Iturrieta Abogados Laborales, representando a clientes de diversos sectores productivos y prestando asesoría en litigios laborales, derecho migratorio, derecho individual y colectivo del trabajo.