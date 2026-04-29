Los nombres y perfiles de los tres nuevos directores que aterrizarán en Enjoy

En su junta de accionistas 2026, la firma designó a la dupla de ingenieros comerciales Jorge Morgado Astorquiza y Juan Eduardo García Newcomb; y al abogado Sebastián Alessandri Balbontín.

Tres nuevos nombres se sumarán a la mesa directiva de Enjoy. Así lo comunicó la firma la operadora de casinos el martes de esta semana ante la Comisión para el Mercado Financiero, donde –en el marco de su junta de accionistas 2026– se oficializó la llegada de Sebastián Alessandri Balbontín, Jorge Morgado Astorquiza y Juan Eduardo García Newcomb.

Los tres, concretamente, integrarán el nuevo directorio durante los siguientes tres años junto a Jaime Maluk Valencia, Ignacio Pérez Alarcón, María Alejandra Maluk Alarcón, Cristian Edwards Moura, Jorge Cisternas Méndez, Ana María Yuri Castellón. Enrique Taladriz Eguiluz, en tanto, dejará la mesa.

Cabe recordar que hoy la firma se encuentra dentro de un proceso judicial desde 2024 -junto a Marina del Sol y Dreams- por presunta colusión por eventuales coordinaciones en medio de procesos licitatorios entre 2020 y 2021. Pese a que el proceso se mantenía suspendido desde febrero, ayer el Tibunal Constitucional dio paso para reactivar el jucio en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Sobre el perfil de estos tres nuevos integrantes, que aterrizarán en Enjoy luego de dos procesos de reorganización, se trata de dos ingenieros comerciales (Morgado y García) y un abogado (Alessandri).

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Sobre Alessandri, Enjoy lo describió en su página de inversionistas como un ejecutivo con “más de 33 años de trayectoria asesorando a empresas locales y multinacionales, con especialización en gobierno corporativo, gestión de riesgos y cumplimiento, particularmente en el mercado asegurador, infraestructura (modelos EPC) y la dirección legal de holdings multisectoriales”. Desde 2002, el nuevo directivo se desempeña como socio de la firma Romero, Tagle y Alessandri Abogados.

Morgado, en tanto, cuenta “con más de 25 años de trayectoria en el mercado de capitales, con foco en gestión de inversiones, dirección de negocios y liderazgo de equipos comerciales y financieros”, describió Enjoy. Esto, pues –según su perfil de LinkedIn– ha pasado por Tanner Corredores de Bolsa (donde fue gerente de negocios), y Banco Penta, Banco Bice, Santander, Citi y BCI.

El tercer aterrizaje, en tanto, se trata de un ejecutivo conoce de cerca a Enjoy. Entre 2002 y 2025, Juan Eduardo García ocupó diversos cargos dentro de la operadora de casinos. Entre ellos, detalló la firma, están los puestos de analista senior de negocios y control de gestión corporativo, gerente general de Enjoy Pucón, Enjoy Viña del Mar, Enjoy Punta del Este y Enjoy Santiago, y vicepresidente player development corporativo.

A la fecha, el nuevo directivo se desempeñaba como Director y Asesor de Baluma S.A., sociedad que controlaba Enjoy Punta del Este, activo vendido hace algunas semanas a la firma al grupo inmobiliario brasileño JHSF Península.