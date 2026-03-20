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Bolsa chilena abre al alza por noticias sobre la guerra en Medio Oriente que frenaron el rally de los precios de la energía

Ciertas declaraciones han matizado la preocupación sobre el conflicto, que de todas formas tiene a todo el mundo más alerta, después de que Irán causara importantes daños en una planta clave de gas natural licuado en Qatar, para luego seguir apuntando a otros activos energéticos de la región.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 20 de marzo de 2026 a las 09:44 hrs.

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<p>Bolsa chilena abre al alza por noticias sobre la guerra en Medio Oriente que frenaron el rally de los precios de la energía</p>

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