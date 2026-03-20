Bolsa chilena abre al alza por noticias sobre la guerra en Medio Oriente que frenaron el rally de los precios de la energía

Ciertas declaraciones han matizado la preocupación sobre el conflicto, que de todas formas tiene a todo el mundo más alerta, después de que Irán causara importantes daños en una planta clave de gas natural licuado en Qatar, para luego seguir apuntando a otros activos energéticos de la región.

La Bolsa de Santiago empezó al alza la última sesión de la semana, a medida que los inversionistas de la plaza local buscan ponerse al día con ciertas noticias sobre la guerra contra Irán que le pusieron un techo a la escalada del petróleo.

El S&P IPSA subía 0,5% a 10.521,92 puntos en la apertura de este viernes, tras cerrar este jueves a la baja, pero en momentos en que los mercados buscaban una cierta recuperación. Salfacorp (4,3%), Colbún (2,3%) y SQM-B (1,3%) lideraban la sesión.

En el mercado derivado, los futuros del Nasdaq 100 retrocedían 0,5%, los del S&P 500 perdían 0,4% y los del Dow Jones caían 0,3%. Los bonos del Tesoro siguen fuertemente presionados, mostrando alzas de casi 8 puntos base en los tramos cortos, que son sensibles a las expectativas de política monetaria.

Europa buscaba recuperar algo del amplio terreno perdido el jueves, con lo que el continental Euro Stoxx 50 ganaba 0,4% y el FTSE 100 de Londres subía 0,2%. Al cierre de las bolsas chinas, el hongkonés Hang Seng se redujo 0,9% y el CSI 300 continental bajó 0,4%. La bolsa de Tokio permaneció cerrada, por el feriado del equinoccio de primavera en Japón.

El petróleo Brent aflojaba 1,4% a US$ 107 por barril, después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyau, dijera que "esta guerra terminará mucho más rápido de lo que la gente piensa", y asegurara que “tras 20 días de ofensiva, Irán ya no tiene capacidades para producir uranio ni misiles balísticos".

Además, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró que Washington podría ordenar una segunda liberación de su reserva estratégica de petróleo, y que podrían levantarse las sanciones al crudo iraní que ya se encuentra en el mar.

Este tipo de noticias ha matizado las percepciones sobre estas tres semanas de guerra, que de todas formas no deja de preocupar a los mercados, especialmente después de que Irán causara importantes daños en una planta clave de gas natural licuado en Qatar, para luego seguir apuntando a otros activos energéticos de la región.

A la volatilidad propia de la crisis se estaría sumando la "triple hora bruja" de vencimiento simultáneo de opciones, por ser este el tercer viernes de marzo, el último mes del trimestre. Los operadores están haciendo frente a la expiración de contratos por valor total de US$ 5,7 billones (millones de millones). Una opción es una compraventa a plazo, similar a un futuro, pero donde una de las partes tiene el derecho a decidir si se procede o no con la transacción.