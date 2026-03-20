Dólar sube más de $ 10 y vuelve a superar los $ 920 de cara a un nuevo fin de semana con la guerra al rojo vivo en Medio Oriente

El tipo de cambio viene de una sesión altamente volátil, donde terminó a la baja a medida que otras divisas clave ganaron respaldo monetario por la determinación de sus bancos centrales a subir las tasas de interés.

El precio del dólar retomaba las alzas este viernes, ya que los inversionistas siguen preocupados por cómo ha escalado la guerra contra Irán en esta tercera semana de enfrentamientos, aunque no dejan de monitorear ciertas señales sobre una posible resolución de la crisis.

La divisa estadounidense subía $ 10,6 hasta los $ 924,4 -máximos de la sesión- a media mañana en Chile. De quedarse en este precio, cerraría en máximos desde el 9 de diciembre de 2025 en el compilado de puntas vendedoras de Bloomberg.

El dollar index repuntaba 0,4% a 99,6 puntos -tras caer 0,9% en la víspera-, junto con alzas de más de 10 puntos base en los rendimientos del Tesoro estadounidense, mientras que el cobre Comex se hundía 1,4% a US$ 5,39 por libra, nuevos mínimos del año. El petróleo Brent se estabilizaba en US$ 108,5 por barril.

Otro incierto fin de semana

"El tono del mercado es frágil, ya que los participantes evalúan las implicaciones de la renovada beligerancia de Irán. Los ataques de esta semana contra los principales yacimientos de gas iraníes y las instalaciones críticas de exportación de gas natural licuado (GNL) de Qatar han dejado a los mercados y a las autoridades lidiando con la creciente posibilidad de un conflicto prolongado y un plazo aún más largo para reparar el daño que se sigue causando", escribieron los estrategas Shaun Osborne y Eric Theoret de Scotiabank Global.

Pero los precios de la energía se encontraron con un techo, después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que "esta guerra terminará mucho más rápido de lo que la gente piensa", y aseguró que “tras 20 días de ofensiva, Irán ya no tiene capacidades para producir uranio ni misiles balísticos”.

También Israel prometió abstenerse de atacar las instalaciones energéticas iraníes, y dijo estar haciendo esfuerzos para ayudar a Estados Unidos a reabrir el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró que Washington podría ordenar una segunda liberación de su reserva estratégica de petróleo, y que se podrían levantar en los próximos días las sanciones impuestas al crudo iraní que ya se encuentra en el mar.

El tipo de cambio chileno viene de una sesión volátil, donde el dólar se acercó a $ 930 y luego se fue para abajo, en línea con las cotizaciones globales, a medida que otras divisas clave ganaron respaldo monetario por la determinación de sus bancos centrales a subir las tasas de interés.

"Aunque los precios del petróleo siguen altos, la magnitud de la caída del dólar global en las últimas 24 horas parece reflejar cierto optimismo con respecto a la guerra. También contribuyeron las sorpresas de tono restrictivo por parte del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra, las cuales parecieron eclipsar la postura también hawkish que tuvo el miércoles el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell", comentó el estratega de divisas de ING, Francesco Pesole.

"Los próximos días nos dirán si esta ola de optimismo cauteloso tiene la capacidad de expandirse. El dólar podría caer aún más ante noticias de distensión militar, pero es necesario que haya claridad sobre la reapertura del estrecho de Ormuz para evitar repuntes de la divisa en una segunda fase", anticipó.

A la volatilidad propia de la crisis se estaría sumando la "triple hora bruja" de vencimiento simultáneo de opciones, por ser este el tercer viernes de marzo, el último mes del trimestre. Los operadores están haciendo frente a la expiración de contratos por valor total de US$ 5,7 billones (millones de millones). Una opción es una compraventa a plazo, similar a un futuro, pero donde una de las partes tiene el derecho a decidir si se procede o no con la transacción.