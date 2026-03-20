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Irán intensifica ataques en el Golfo mientras el precio del petróleo se estabiliza entre señales de EEUU e Israel que buscan calmar a los inversionistas

El crudo Brent cayó a alrededor de US$ 108 por barril, mientras el West Texas Intermediate para mayo se situaba cerca de US$ 94.

Por: Bloomberg

Publicado: Viernes 20 de marzo de 2026 a las 07:19 hrs.

petróleo guerra Irán Estados Unidos Israel mercados internacionales
<p>Los Estados del Golfo liderados por Emiratos Árabes Unidos han soportado la mayor parte de los ataques iraníes. (Foto: Reuters)</p>

Los Estados del Golfo liderados por Emiratos Árabes Unidos han soportado la mayor parte de los ataques iraníes. (Foto: Reuters)

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