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Los ataques iraníes persisten pese a los comentarios de Trump de que están negociando el fin del conflicto en Medio Oriente

El crudo Brent subía casi 3% el martes por la mañana ante la preocupación de que otros países puedan verse arrastrados al conflicto. Los precios del petróleo han aumentado más de 40% desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 24 de marzo de 2026 a las 07:25 hrs.

petróleo guerra Irán Estados Unidos combustible
<p>Trump aseguró que había “conversaciones productivas” con Teherán, las que fueron ampliamente desmentidas por funcionarios iraníes. (Foto: Bloomberg)</p>

Trump aseguró que había “conversaciones productivas” con Teherán, las que fueron ampliamente desmentidas por funcionarios iraníes. (Foto: Bloomberg)

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