Países del Golfo evalúan opciones militares para contrarrestar la escalada de Irán

Los mayores vecinos árabes del Golfo de Irán están considerando sumarse a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Teherán, y podrían verse empujados a hacerlo si el país persa ataca su infraestructura crítica, según varias personas con conocimiento de la situación.

Los estados más poderosos del Golfo, en particular Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, están perdiendo la paciencia ante los ataques iraníes que ya han impactado puertos, instalaciones energéticas y aeropuertos, dijeron estas fuentes, que pidieron anonimato para hablar con libertad. Sin embargo, solo entrarían en la guerra si Teherán concreta sus amenazas de atacar infraestructura vital de energía y agua en el Golfo, un umbral alto, añadieron.

La mayoría de los países del Golfo se encaminan en esa dirección, con algunas excepciones como Omán, que quiere mantener su rol como mediador, indicaron las fuentes. Aun así, son cautelosos respecto de sumarse al conflicto, dado que Irán podría intensificar sus ataques contra ellos. También podrían terminar en una situación en la que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alcance un acuerdo con Teherán y ellos queden lidiando con un régimen herido y enfurecido, agregó un diplomático europeo en la región.

El conflicto ha trastocado las relaciones de Irán con sus vecinos árabes suníes. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos pasaron gran parte de los últimos cinco años intentando estabilizar los vínculos con la República Islámica —un régimen teocrático chií al que durante mucho tiempo han visto como un actor que busca expandir su ideología e influencia en la región—, en gran medida para evitar el tipo de conflicto que ahora está en curso.

Continuos ataques en sus territorios

En las últimas 24 horas, Bahréin, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos interceptaron drones y misiles lanzados por Irán. Teherán sostiene que los países del Golfo son objetivos legítimos porque Estados Unidos utiliza su espacio aéreo y territorios para atacarlo, afirmación que todos ellos rechazan.

Majed Al-Ansari, portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, dijo en una conferencia de prensa el martes que los países del Golfo tendrán que encontrar formas de coexistir con Irán. La República Islámica, un país de 90 millones de habitantes, se encuentra justo al otro lado del golfo Pérsico. “Depende de los iraníes, después de esta guerra, decidir cómo reconstruirán la confianza”, señaló Al-Ansari.

Si Trump concreta su amenaza de tomar la isla de Kharg —por donde se exporta el 90% del crudo iraní—, eso provocaría una reacción aún mayor de Teherán en toda la región, según un alto funcionario iraní cercano al aparato de seguridad. La fuente pidió anonimato para referirse a deliberaciones internas.

Las tropas estadounidenses necesarias para esa misión probablemente serían enviadas desde Emiratos Árabes Unidos, que alberga la base aérea Al Dhafra, indicó el funcionario iraní, subrayando la visión de Teherán sobre un eventual movimiento de ese tipo. Si los emiratíes lo permiten, Irán respondería con un ataque severo contra el rico Estado del Golfo, afirmó.

Si Estados Unidos toma el control de la isla, Irán no dudará en bombardearla, incluso si eso implica enormes pérdidas económicas para el régimen, y colocará minas en el estrecho y en el propio golfo Pérsico, agregó. No hubo respuesta inmediata a una solicitud de comentarios enviada al Gobierno iraní a través de su embajada en Reino Unido.

“Esta no es nuestra guerra, pero Irán la está convirtiendo en la nuestra”, dijo Mohammed Baharoon, director de B’huth, el Centro de Investigación de Políticas Públicas de Dubái.

Si Irán mantiene su actual trayectoria de atacar a los países del Golfo y bloquear el estrecho de Ormuz, podría obligar a los países de la región a conformar una coalición para enfrentar el “terrorismo de Estado” de Teherán, afirmó. Añadió que podría ser similar a la que se formó para combatir al Estado Islámico en Irak y Siria.

Irán ha comenzado a cobrar tarifas de tránsito a algunos buques comerciales que atraviesan el estrecho de Ormuz, otra señal del control de Teherán sobre el canal marítimo energético más importante del mundo.

Desde el inicio de la guerra, Irán ha lanzado casi 5.000 misiles y drones contra países del Golfo. Ha apuntado a infraestructura de petróleo y gas, aeropuertos, bases estadounidenses y, en muchos casos, barrios residenciales, zonas diplomáticas y destinos turísticos, siendo Emiratos Árabes Unidos el país que ha soportado la mayor parte de esta ofensiva. Al menos 20 personas han muerto en naciones árabes del Golfo.

Colaboración en inteligencia

Emiratos Árabes Unidos informó el viernes que había “desmantelado una red terrorista financiada por Hezbollah y por Irán, y arrestado a sus miembros”. Esa misma semana, Kuwait anunció que también había descubierto células vinculadas a Hezbollah que planeaban actos de sabotaje y un “complot terrorista para atacar instalaciones vitales en el país”. Hezbollah, un grupo militante respaldado por Irán, negó cualquier participación.

Todo esto está llevando a los países del Golfo a la conclusión de que ahora deben hacer más de forma colectiva y junto a sus aliados estadounidenses y europeos, señaló un alto funcionario del Golfo.

El funcionario indicó que los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) han intensificado significativamente la coordinación en el intercambio de inteligencia e información sobre posibles planes de Irán y sus aliados. Los objetivos son proteger infraestructura vital, garantizar la seguridad alimentaria colectiva y gestionar escenarios de emergencia asociados a eventuales consecuencias de ataques a instalaciones nucleares y petroleras.

Si bien cada país ha estado movilizando sus capacidades militares para defenderse, existen discusiones sobre qué se puede hacer en conjunto para enfrentar a Irán con la ayuda de aliados internacionales, dijeron el mismo funcionario y otro adicional.

La acción militar contra Irán fue una de las opciones sobre la mesa la semana pasada durante una reunión de ministros de Relaciones Exteriores en la capital saudí, Riad, destinada a acordar una respuesta conjunta, según personas con conocimiento de las deliberaciones.

Asistieron todos los países del Golfo excepto Omán, e incluyó a potencias regionales como Egipto, Pakistán y Turquía. Estos tres países han liderado la diplomacia con Irán en las últimas dos semanas, mientras los países del Golfo dan un paso atrás.

“Creo que es importante que los iraníes entiendan que el reino, pero también sus socios que han sido atacados y otros más allá, tienen capacidades muy significativas que podrían desplegar si así lo decidieran”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, durante una conferencia de prensa tras la reunión. “La paciencia que se está mostrando no es ilimitada”.

Si bien Arabia Saudita aún favorece la diplomacia y no ha respaldado abiertamente un cambio de régimen en Irán, está dispuesta a tomar acciones militares contra Teherán si este ataca su infraestructura, según dos personas familiarizadas con la postura de Riad.

Entre todos los países del Golfo, Emiratos Árabes Unidos es el que más claramente está señalando que algún tipo de acción militar colectiva contra Irán podría ser inevitable en esta etapa. "Nunca seremos chantajeados por terroristas”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores del país, el jeque Abdullah bin Zayed, en una publicación en X el domingo.

Ese mismo día, Anwar Gargash, asesor diplomático senior del Presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed, afirmó que su país no quedaría satisfecho con un alto el fuego que no vaya acompañado de una solución de largo plazo para contener la “amenaza nuclear, los misiles, los drones y la intimidación en los estrechos” por parte de Irán. “Es inconcebible que esta agresión se convierta en un estado permanente de amenaza”, señaló.