Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

El mercado espera que el Banco Central mantenga la tasa este martes en medio del salto en pronósticos de inflación

Tras los ajustes que probablemente seguirán ante el fuerte incremento de los combustibles, ya algunos ven los precios subiendo 4% hacia fines de año.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Martes 24 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

inflación Banco Central Tasa de Política Monetaria Amanda Santillán Macroeconomía
<p>Este martes el consejo del Banco Central desarrollará una nueva reunión monetaria.</p>

Este martes el consejo del Banco Central desarrollará una nueva reunión monetaria.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

MOP de Arrau realiza revisión profunda a emblemáticos proyectos aeroportuarios de la era Boric
2
Mercados

Monto de pensión de vejez de rentas vitalicias retrocede más de 50% en cuatro años y promedia $ 319 mil
3
Economía y Política

Alza histórica anotarán combustibles esta semana y Gobierno propone siete medidas para contener impacto
4
Empresas

CEO de Colbún y retiro de decretos: “Creo que tenemos incertidumbres bastante más grandes que esa”
5
Internacional

Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, fallece a los 43 años
6
Economía y Política

Claudio Agostini, economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez: “La pérdida de ingresos fiscales es segura una vez que bajan los impuestos”
7
Empresas

Es oficial: Alto Maipo comenzó a operar desde este lunes Central Las Lajas tras más de tres años de desconexión
8
Economía y Política

Aterriza nuevo director de Trabajo con la tarea de priorizar dictámenes por 40 horas
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete