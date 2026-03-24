El mercado espera que el Banco Central mantenga la tasa este martes en medio del salto en pronósticos de inflación

Tras los ajustes que probablemente seguirán ante el fuerte incremento de los combustibles, ya algunos ven los precios subiendo 4% hacia fines de año.

No hay dudas. Este lunes, haciéndose eco de lo ocurrido en los últimos días, en el mercado se reafirmó la expectativa de que el consejo del Banco Central optará por mantener la tasa de interés de política monetaria (TPM) en la reunión de este martes.

Ya lo había consignado la Encuesta de Operadores Financieros, publicada por el ente rector el jueves pasado, y que estimó que el Consejo dejaría sin cambios la tasa de política monetaria (TPM) en 4,5% en su reunión de este martes. Además, el sondeo anticipó que persistiría en ese nivel por las próximas cuatro reuniones, con un solo recorte en el horizonte de 12 meses de 25 puntos base.

La misma perspectiva comparte el economista de Itaú, Ignacio Martínez, quien ratificó su previsión de que el Banco Central no realizará movimientos, “privilegiando una estrategia de cautela y precaución ante los impactos económicos del shock de aumentos significativos en los precios internacionales del petróleo”.

Desde BICE Inversiones tampoco esperan cambios, ya que si bien se han dado algunas señales de avance en Medio Oriente, la incertidumbre aún es muy elevada.

“De todas formas, en la medida que las tensiones disminuyan, los factores de mediano y largo plazo permitirían que se den nuevos recortes”, explicó el economista del banco, Marco Correa.

Mientras que desde el equipo de Estudios de Banco Santander indicaron que el escenario -que hace pocas semanas apuntaba a una baja- “cambió de manera significativa tras la escalada en Medio Oriente, con impactos significativos sobre los precios de la energía y otros insumos. En este contexto, la incertidumbre es muy alta para continuar con el recorte de tasas nominales”, señalaron.

Las presiones de marzo

La guerra en Irán -y su incierta prolongación- no solo pone dudas frente a recortes de tasa y los movimientos del Banco Central, sino que también pone presión frente a las cifras de inflación.

El alza de los precios en el petróleo desde febrero subió las expectativas para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a 0,6% mensual en marzo y 0,5% para abril, según la EOF.

Desde Santander estiman un avance del IPC de 0,6%-0,7% para marzo, mientras que para abril podría estar sobre el 1%, dependiendo de la decisión final sobre el Mecanismo de Estabilización de Precios a los Combustibles (Mepco) y su influencia en los precios de combustibles, aspecto que finalmente se conoció este lunes.

Para el cierre de año, revisaron sus proyecciones al alza desde 2,7% a cerca de 4%, considerando el impacto del shock energético derivado del conflicto en Medio Oriente en un cuadro de resolución relativamente rápida.

No obstante, se advirtió que “si el conflicto se prolonga, ese número podría ser mayor”.

Itaú espera un avance del 0,56% mensual para marzo y alertaron que la inflación podría cruzar la barrera del 3% hacia diciembre por el impacto del conflicto y el consecuente aumento en los precios internacionales del petróleo.

BICE Inversiones prevé un registro de 0,6% mensual para este mes, incididos por la educación y los combustibles. Además, que para todo 2026 ven la inflación en torno a 3,2%. “En la medida que el conflicto se extienda, elevando el precio del petróleo y el tipo de cambio, por ejemplo, la inflación del año sería más alta”, precisó Correa.