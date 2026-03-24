¿Cuánto más costará llenar el estanque? $ 14.800 en 93 y 97, y $ 23.200 en el caso del diésel
Los efectos no los verán únicamente los automovilistas, sino que también la ciudadanía por el impacto en el precio de los alimentos.
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Desde el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP) abordaron el impacto que tendrá en la inflación el alza histórica del precio de los combustibles y el diésel.
“Estamos hablando de cifras que nunca se han visto en relación con un mecanismo de suavizamiento, en niveles extremadamente altos, que obvio van a impactar significativamente no solo en el precio de los combustibles en sí, sino también el IPC, principalmente durante el mes de abril”, advirtió el economista senior del OCEC UDP, Juan Ortiz.
De hecho, proyectó que para abril se espera un mayor impacto, con una incidencia más cercana a un mayor IPC mensual en torno a un 0,8%, que debería llevar a la inflación anual a una cifra cercana a 3,5%.
El impacto en los bolsillos
Como un escenario sin precedente calificó el director de Hermann Consultores, Jorge Hermann, el alza de los combustibles. Y cómo no, si de acuerdo a cálculos del economista, a partir de este jueves 26 de marzo, las personas verán un alza histórica, ya que el diésel experimentará un salto de 62,2%, subiendo $ 580 por litro para superar la barrera de los $ 1.500.
Por su parte, las gasolinas de 93 y 97 octanos registrarán un incremento de $ 370 por litro, lo que representa variaciones cercanas al 30% respecto a los precios actuales.
“Para ilustrar este impacto directamente en el presupuesto de las personas, llenar un estanque estándar de 40 litros será significativamente más costoso. En el caso de la gasolina, el estanque costará $ 14.800 más, mientras que los usuarios de vehículos diésel deberán desembolsar $ 23.200 extra por cada llenado, dijo Hermann.
Un incremento que no solo impactará en los hogares con automóviles, ya que también advirtió que habrá efectos en los precios de los alimentos: “Casi el 90% de la carga de los alimentos en Chile se mueven por carretera a través de camiones que usan petróleo. Además, el sector agrícola utiliza maquinaria diésel. Este aumento en los costos de producción y flete se traspasará inevitablemente al precio final de frutas, verduras, abarrotes y bienes”, dijo el analista.
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