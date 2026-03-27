IPSA recupera los 10.400 puntos pese a caída de acciones globales por la incertidumbre sobre la guerra de Irán

Contrario a las pérdidas generalizadas de la renta variable internacional, la bolsa chilena ha visto una cierta recuperación en los últimos días, pero en el acumulado de 2026 tiene uno de los peores desempeños de Latinoamérica.

La Bolsa de Santiago abrió al alza este viernes, a medida que inversionistas buscan oportunidades de inversión tras el castigo que ha sufrido la plaza local y las acciones en general. Pero sigue nublado el panorama de la guerra de Irán, pues la extensión de un ultimátum de Estados Unidos deja más preguntas que respuestas.

El S&P IPSA subía 0,4% a 10.439,19 puntos, apoyado en las acciones de SQM-B (1,8%) y Copec (1,6%), que destacaban positivamente en estos primeros negocios y son de alta ponderación en el índice.

Contrario a las pérdidas generalizadas de la renta variable internacional, la bolsa chilena ha visto una cierta recuperación en los últimos días, pero en el acumulado de 2026 tiene uno de los peores desempeños de Latinoamérica.

Bolsas internacionales

En el mercado derivado, los futuros del Nasdaq 100 perdían 0,6%, y los del S&P 500 con los del Dow Jones 0,4%. Mientras tanto, en Europa, el continental Euro Stoxx 50 bajaba 1,2% y el británico FTSE 100 cedía 0,4%.

Al cierre de Japón, el Nikkei disminuyó 0,4%, pero en China, el hongkonés Hang Seng subió 0,4% y el continental CSI 300 avanzó 0,6%. A nivel semanal, el Nikkei tuvo un desempeño plano, mientras que os índices chinos perdieron algo de terreno.

Donald Trump postergó por segunda vez el plazo límite que supone una destrucción de la plantas energéticas de Irán, en caso de que este no reabra el estrecho de Ormuz. El plazo límite pasó de este viernes al 6 de abril, pues las negociaciones de paz van "muy bien", según el republicano.

Esto no calmó a los mercados energéticos, con lo que el petróleo Brent escalaba 2,7% a US$ 111 por barril, mientras que en el mundo de la renta fija, las tasas de interés globales seguían al alza, y en cuanto a las divisas, el dólar volvía a recibir demanda.

Teherán permitió el paso de 10 petroleros por el estrecho de Ormuz, pero rechazó el plan de estadounidense, proponiendo sus propias condiciones, entre ellas el control sobre Ormuz, mientras que, según el WSJ, el Departamento de Defensa está considerando enviar 10 mil soldados más a Medio Oriente.

No contribuyó al apetito por riesgo la noticia de que China abrió una investigación sobre las prácticas comerciales de EEUU, previo a una cumbre de mayo en la que se espera que Trump se reúna con su homólogo Xi Jiinping.