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IPSA recupera los 10.400 puntos pese a caída de acciones globales por la incertidumbre sobre la guerra de Irán

Contrario a las pérdidas generalizadas de la renta variable internacional, la bolsa chilena ha visto una cierta recuperación en los últimos días, pero en el acumulado de 2026 tiene uno de los peores desempeños de Latinoamérica.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 27 de marzo de 2026 a las 09:51 hrs.

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<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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