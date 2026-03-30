INE: tasa de desocupación nacional se ubica en 8,3% en el trimestre diciembre 2025-febrero 2026

En 12 meses, registró un descenso de 0,1 puntos porcentuales (pp.) producto del alza de la fuerza de trabajo (1,0%), levemente menor al aumento observado por las personas ocupadas (1,0%).

En 8,3% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre diciembre de 2025–febrero de 2026, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en una variación que fue levemente más moderada que lo esperado.

"La cifra registró un descenso de 0,1 pp. en 12 meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,0%), levemente menor a la presentada por las personas ocupadas (1,0%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 0,3%, incididas únicamente por aquellas que buscan trabajo por primera vez (11,9%), debido a que las cesantes descendieron 1,1%", indicó el INE en un comunicado.

Las tasas de participación y ocupación se situaron en 62,3% y 57,1%, sin variación respecto al mismo período del año anterior. La población fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, aumentó 0,8%, influida por las personas inactivas potencialmente activas (8,1%) e iniciadoras (0,6%).

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,0%, decreciendo 0,3 pp. interanualmente, producto del aumento de 2,1% de la fuerza de trabajo, menor al de 2,4% registrado por las mujeres ocupadas; mientras las desocupadas se contrajeron 0,7%, incididas por las cesantes (-0,7%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (-0,7%). Las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,3% y 48,5%, incrementándose 0,6 pp. y 0,7 pp., en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,5%, influidas únicamente por las inactivas habituales.

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 7,8%, creciendo 0,1 pp. en un año. Esto a raíz del alza de 0,1% de la fuerza de trabajo, y la nula variación presentada por los hombres ocupados en el período. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 1,2%, incididos únicamente por aquellos que buscan trabajo por primera vez (26,9%). Por su parte, las tasas de participación y ocupación se situaron en 71,7% y 66,1%, decreciendo 0,6 pp. en ambos casos. Los hombres fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, aumentaron 3,0%, influidos por los inactivos potencialmente activos e inactivos habituales.