No nos va a reemplazar: más de 4o mujeres del mundo empresarial unen voces para dar un mayor y más extendido uso a la IA

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) realizó su ya tradicional encuentro de mujeres, y en la oportunidad se habló de los desafíos en torno al uso de las nuevas tecnologías.

Una catarsis generó la doctora de economía y educación de la Universidad de Stanford (Estados Unidos) y experta en ciencia de datos, María “Cuky” Pérez, en la cuarta edición del encuentro de mujeres que realiza la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) en el marco del mes de la mujer.

Este año, Pérez fue la invitada de la CPC para abordar los desafíos en torno al uso de la inteligencia artificial (IA) y cómo esta está cambiando la forma de trabajar, un tema que, desde la perspectiva de la presidenta de la multigremial, Susana Jiménez, es crucial entender.

“Esto es una transformación que es muy profunda. No es solo un cambio, una tecnología, esto es un cambio más bien estructural, que va a incidir en distintas dimensiones de nuestra vida, en el trabajo, en la educación, en las organizaciones, y es tan relevante como lo fue hace 1 millón de años el descubrimiento del fuego, o lo que fue en los inicios de la Revolución Industrial en 1760 la máquina de vapor en Gran Bretaña”, planteó Jiménez.

Una invitación a atreverse

Pérez expuso ante más de 40 mujeres -entre ejecutivas, empresarias y economistas- sobre la relación entre el género y la inteligencia artificial, planteándole a las presentes lo que implica no involucrarse activamente en su uso.

Para graficar esto, la experta dio un ejemplo cotidiano. “Están cansadas, quieren ver algo en la televisión, comienzan a hacer scroll infinito. Pasan cinco, 10, 15 minutos y justo ahí, cuando están súper cansadas, ven una película que tiene un 98% de coincidencia con ustedes, y ahí dicen ‘esa voy a ver’. Pero no están escogiendo, hay algoritmos, rankings tras esa ‘elección’”, dijo Pérez, agregando que detrás de esas predicciones hay decisiones humanas: criterios diseñados por personas que determinan qué aparece primero y qué se considera relevante.

La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dio una exposición dinámica al inicio del encuentro.

Luego pasó a la toma de decisiones al interior de las empresas y cómo muchas de ellas hoy son tomadas por agentes de IA u otras herramientas digitales, y advirtió al público que si ellas no se involucran en la elaboración de parámetros o programación de dichos instrumentos, finalmente las herramientas digitales reflejarán perspectivas homogéneas y sesgos.

“Ustedes son líderes de industrias, las invito a preguntarse: ¿Cómo se están codificando las decisiones en su industria? ¿Cuáles son las áreas que se están automatizando? ¿Tienen agentes de IA? ¿Quién hizo a ese gente? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuál es la data que se está utilizando? Involúcrense”, planteó, ejemplificando más tarde diversas plataformas de IA.

Una exposición que desató un fuerte interés, fotografías, apuntes, y muchas dudas. De hecho, si bien varias coincidieron en que las diversas plataformas de IA podrían impactar positivamente en su propia productividad e industria, sinceraron sus preocupaciones y barreras para usarla cotidianamente.

María “Cuky” Pérez exponiendo ante las asistentes en el salón principal de la CPC.

Las preocupaciones y desafíos

Así, tras la exposición de Pérez se generó un espacio en el que cada participante pudo compartir sus reflexiones en torno al tema.

La primera en tomar la palabra fue María Soledad Fernández, consejera de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y gerenta de asuntos corporativos de Cencosud. Ante varias mujeres más, relató su experiencia intentando usar inteligencia artificial por su cuenta, particularmente CoPilot. Relató que a pesar de lograr avances iniciales, se encontró con errores y “alucinaciones” del sistema, lo que la obligó a recurrir a expertos internos.

Su caso dejó en la mesa una reflexión que varias compartieron: no basta con tener acceso a herramientas de IA, el verdadero desafío es saber cuál usar en cada caso.

Ante esto, Pérez recomendó a las presentes comenzar a utilizar inteligencia artificial en ámbitos personales antes que organizacionales. La expositora enfatizó que experimentar con correos, escritura o incluso la organización de archivos, permite entender mejor cómo funcionan los modelos, sin las restricciones de seguridad de las empresas. Esta aproximación, desde su mirada, reduce la fricción inicial y acelera el aprendizaje, demostrando que la adopción efectiva muchas veces comienza fuera del entorno laboral.

María “Cuky” Pérez, experta en ciencia de datos: ¿Cuáles son las áreas que se están automatizando? ¿Tienen agentes de IA? ¿Quién hizo a ese agente? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuál es la data que se está utilizando?, Involúcrense”.

Susana Jiménez, presidenta de la CPC: “No es solo un cambio, una tecnología, esto es un cambio más bien estructural, que va a incidir en distintas dimensiones de nuestra vida”.

Rosario Navarro, presidenta de la SOFOFA: “Si nosotros, que somos los que tomamos las decisiones, no estamos informados sobre la IA -que ya está disponible- y sus usos, nos estamos perdiendo una tremenda oportunidad”.

Katia Trusich, presidenta Grande Pyme: “Cómo se logra que las grandes empresas, que van un paso más adelante que las pequeñas, puedan traspasar este conocimiento, este aprendizaje a sus proveedores PYME”.

Andrea Tokman, economista jefe de Quiñenco: “El traspaso de esta tecnología entre empresas grandes y chicas es una oportunidad gigante. Y no sucede no por un tema de que la gente no quiera, sino que porque esto está avanzando muy rápido”.

La presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, planteó que, en el plano organizacional, el principal obstáculo para implementar inteligencia artificial no es la tecnología en sí, sino que la falta de proactividad por parte de las empresas de avanzar en este tema.

“Están todas las herramientas disponibles, tenemos cursos como Hazlo con IA -que son gratuitos-, pero todavía hay reticencia, como que esto no está pasando. Y ese es el riesgo de la obsolescencia, y yo digo si nosotros, que somos los que tomamos las decisiones, no estamos informados sobre la data y la IA que ya está disponible y sus usos; entonces, nos estamos perdiendo una tremenda oportunidad como país de aprovechar su potencial”, dijo Navarro.

El impacto de la inteligencia artificial en el empleo fue otro eje central. Sobre este tema, las participantes discutieron sobre el temor a la automatización y la reducción de oportunidades laborales, especialmente para profesionales jóvenes. Sin embargo, también se expuso una visión un poco más optimista, y algunas destacaron que la IA puede amplificar capacidades humanas si se utiliza estratégicamente.

“El desempleo en Chile es brutal hoy día, y no nos estamos preocupando de capacitar en los temas de IA. A mí me preocupa muchísimo el cómo preparamos y capacitamos en este tema, porque hay gente que se está quedando fuera del mercado laboral”, planteó la socia fundadora de Hochschild & Ovalle Partners, Paz Ovalle.

Otras reforzaron la idea de ver la IA como un complemento, no como un reemplazo del talento humano.

Otro tema que se discutió es la creciente brecha entre grandes empresas y PYME en la adopción de estas tecnologías. Mientras las primeras avanzan con mayor rapidez y recursos, las segundas enfrentan mayores dificultades para incorporar herramientas de IA. Esta diferencia, a juicio de varias voceras, no solo afecta la competitividad individual, sino también la productividad agregada del país.

“Cómo se logra que las grandes empresas, que van un paso más adelante que las pequeñas, puedan traspasar este conocimiento, este aprendizaje a sus proveedores PYME, de manera que la brecha entre unas y otras no siga aumentando, porque si no hacemos crecer a las pymes, si no las hacemos más productivas, no vamos a alcanzar las metas de crecimiento”, transmitió Katia Trusich, presidenta de Grande PYME.

Un comentario en la misma línea agregó la economista jefe de Quiñenco, Andrea Tokman, quien agregó que en “el traspaso de estas tecnologías entre grandes y chicas, creo que ahí hay una oportunidad gigante. Y creo que no sucede no por un tema de que la gente no quiera, sino que porque esto está avanzando muy rápido”.

Finalmente, a modo de cierre, en el grupo reunido se reforzó la necesidad de que las presentes se involucren más activamente en el uso de la IA.

“Hagámonos responsables del tema antes que otros tomen las decisiones por nosotros”, dijo Tokman.