Cambios en Acafi: Luis Alberto Letelier deja la presidencia luego de 10 años y asume el cargo la exAmeris, María José Montero

El timonel saliente se mantendrá en la mesa. Al directorio también ingresó el nuevo socio de Toesca y exgerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla.

La Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi), anunció este jueves una serie de cambios en su alta cúpula, en el marco de su Asamblea Anual de Socios.

En la instancia y una posterior reunión extraordinaria de su mesa directiva, el gremio eligió a su nuevo directorio para el periodo 2026-2027, con importantes modificaciones.

En detalle, la mesa eligió por unanimidad a María José Montero como la nueva presidenta de la asociación, en reemplazo de Luis Alberto Letelier, quien ocupó el cargo por una década.

Asimismo, se designó al gerente general de BTG Pactual Chile Asset Management, Hernán Martin, como vicepresidente del gremio.

Desde 2018, Montero se desempeñaba como directora del gremio y presidenta de su Comité de Sustentabilidad. Asumió el liderazgo de la entidad en calidad de directora independiente, tras haber formalizado recientemente su salida del directorio de Ameris AGF.

Es economista de la Pontificia Universidad Católica y Máster de la London School of Economics (LSE), con 20 años de experiencia en el mundo financiero.

A través de un comunicado, Montero señaló que la agenda del gremio se encuentra enfocada en “elevar el estándar de nuestra industria para potenciar el ahorro interno y la inversión”.

“Nuestro compromiso es seguir profundizando el mercado de capitales como un motor de desarrollo para proyectos y empresas locales", añadió.

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La salida de Letelier

De esta manera, Letelier culminó un ciclo de presidencia de la Acafi por cinco periodos consecutivos.

“Bajo su presidencia, la industria tuvo un crecimiento significativo: los activos administrados crecieron de US$ 10.000 millones a más de US$ 40.000 millones, mientras que los fondos se cuadruplicaron, pasando de 200 a más de 800 vehículos de inversión”, destacó el gremio en su nota de prensa.

Con todo, el abogado socio de Barros & Errázuriz se mantendrá en la mesa directiva de la asociación.

Toesca arriba al directorio

De la misma manera, la asamblea de socios de la Acafi aprobó la incorporación del socio y director ejecutivo de Toesca Asset Management, Alejandro Bezanilla, como nuevo integrante del directorio.

El exgerente general de AFP Habitat sucederá en el cargo al socio de Frontal Trust, Andrés Echeverría. Vale recordar que esta última firma está en proceso de venta a Toesca, anunciado a comienzos de este año.

De esta manera, junto a Montero, Martin, Letelier y Bezanilla, el directorio es completado por Eduardo Aldunce, Alfonso Duval, José Antonio Jiménez, Francisco Herrera, Juan Pablo Orellana y Claudia Torres.

En su comunicado, la Acafi detalló que algunos temas relevantes de la agenda del gremio para el próximo periodo serán la modernización de los regímenes de inversión institucional y la mejora en la coordinación regulatoria, elementos esenciales para promover la inversión y contribuir al bienestar y desarrollo del país.