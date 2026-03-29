Plan de Descontaminación del Lago Villarrica: el Ministerio del Medio Ambiente reingresa el decreto que lo aprueba a Contraloría
Su retiro había generado cuestionamientos en la región, con el gobernador de La Araucanía, René Saffirio, advirtiendo que el “un golpe directo al desarrollo".
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El Ministerio del Medio Ambiente reingresó el viernes a la Contraloría General de la República el decreto que aprueba el Plan de Descontaminación del Lago Villarrica, tras realizar ajustes orientados a mejorar su claridad, coherencia jurídica y aplicación, según informó en un comunicado difundido este domingo.
La ministra de la señalada cartera, Francisca Toledo, explicó que “luego de una revisión detallada, reingresamos a Contraloría este instrumento, incorporando ajustes que permiten una mejor comprensión y aplicación, sin modificar su estándar ambiental ni las exigencias establecidas”. Asimismo, enfatizó el compromiso de la cartera con contar con instrumentos “sólidos, claros y jurídicamente consistentes” para proteger ecosistemas relevantes.
La decisión del Ejecutivo relativa al lago Villa Rica generó críticas a nivel regional. El gobernador de La Araucanía, René Saffirio, cuestionó la medida, señalando que “el plan de descontaminación del Lago Villarrica no se puede detener”, y calificándola como “un golpe directo al desarrollo de La Araucanía”. Añadió, en ese momento, que no era aceptable postergar una herramienta clave para proteger un ecosistema ya declarado saturado por fósforo y clorofila, advirtiendo que ello pone en riesgo un patrimonio natural fundamental para la región.
Cambios al decreto
Desde el Ministerio detallaron que el retiro y posterior reingreso del decreto respondió a la necesidad de introducir ajustes formales y precisiones, manteniendo intactos los objetivos ambientales, medidas y obligaciones del instrumento. Entre los principales cambios, se ajustaron conceptos para asegurar coherencia con la legislación vigente y se modificaron ciertos plazos establecidos para la Superintendencia del Medio Ambiente en la dictación de metodologías necesarias para la implementación del plan.
Por su parte, la seremi del Medio Ambiente de La Araucanía, Paula Castillo, sostuvo que con este reingreso “cumplimos un compromiso que demuestra nuestra voluntad de proteger y recuperar este importante lago”, destacando además que se trata del primer instrumento en Chile enfocado en la recuperación de un cuerpo de agua, cuya implementación será clave para el ecosistema, la comunidad y el país.
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