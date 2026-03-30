Euro Inmobiliaria compra terreno en Coquimbo en más de US$ 10 millones para sumar nuevas etapas a proyecto en borde costero

La empresa busca darle continuidad a su proyecto residencial Marina Pacífico, el cual se encuentra en su última etapa.

El conglomerado destacó que cuenta con anteproyectos aprobados en la zona. “Nuestro foco es seguir potenciando este polo”, señalaron desde la compañía.

La empresa Euro Inmobiliaria, ligada a los empresarios Alejandro Ruiz y Jorge Cruzat, concretó la adquisición de un terreno de más de 64 mil metros cuadrados (m2), ubicado en la avenida Los Pescadores de Coquimbo, en una operación valorada en unas 240 mil UF, equivalente a poco más de US$ 10 millones.

El mercado inmobiliario en la zona vivió un nuevo impulso desde finales de 2021, por la migración por el teletrabajo tras la pandemia y la inversión en edificios multifamily (destinados al arriendo), factores que dispararon la demanda. El desarrollo residencial y turístico se evidenció con el auge en la construcción vertical frente al mar y en zonas aledañas.

Actualmente, existen cuatro proyectos residenciales en venta en el sector, que comercializan departamentos de aproximadamente 60 m2, con precios cercanos a 70 UF/m2, lo que evidenciaría una demanda activa tanto para primera vivienda como para segunda residencia asociada al uso turístico. A ello se suma la escasez de terrenos de gran tamaño con frente al mar, factor que -destacan en la industria- ha reforzado el atractivo de este tipo de activos para desarrolladores inmobiliarios.

Es en este contexto que Euro Inmobiliaria selló la compra del nuevo terreno (en una operación liderada por Colliers), el que se emplaza a 400 metros de la Ruta 5 y a 180 metros de la Avenida Costanera.

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Desde Euro Inmobiliaria señalaron que la compra les permitirá dar continuidad a su proyecto residencial Marina Pacífico, el cual se encuentra en su última etapa, con sus últimas unidades en venta. Esta iniciativa, afirmaron, ha mostrado un destacado desempeño comercial, consolidándose -según la empresa- como un proyecto altamente exitoso en ventas en el sector.

“Estamos muy contentos de seguir desarrollando proyectos en Coquimbo, una ciudad donde vemos una demanda sostenida por vivienda. Marina Pacífico ha tenido una muy buena recepción y esta compra nos permite proyectar nuevas etapas en el sector, consolidando nuestra presencia y el compromiso de Euro Inmobiliaria por seguir liderando el desarrollo inmobiliario del borde costero de la zona”, indicó Andrés Dávalos, gerente Comercial de Euro Inmobiliaria.

Actualmente, el holding Grupo Euro destacó que cuenta con anteproyectos aprobados y avanza en el desarrollo de nuevas etapas residenciales en el sector.

“Nuestro foco es seguir potenciando este polo inmobiliario, desarrollando proyectos que eleven el estándar del sector y refuercen nuestra posición como uno de los principales actores en el desarrollo residencial de la zona”, añadió el ejecutivo.

Según un análisis de Colliers, la zona ha experimentado un sostenido proceso de expansión urbana, con una creciente oferta de proyectos habitacionales, servicios, comercio y equipamiento turístico y gastronómico, consolidándose como uno de los polos inmobiliarios más atractivos del borde costero de Coquimbo.

Sobre el terreno comercializado, destacaron que tiene condiciones muy favorables para proyectos de vivienda y turismo, no solo por su cercanía directa al mar, sino también por su conectividad y su inserción en un sector en pleno desarrollo, destacó Sergio Correa, gerente Inmobiliario de la intermediadora.

Agregó que el activo despertó un interés relevante en el mercado, principalmente por su ubicación, escala y potencial de desarrollo. “La combinación entre tamaño, frente costero y entorno urbano en consolidación genera un atractivo difícil de encontrar hoy en el mercado”, afirmó el ejecutivo.