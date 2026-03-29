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Ministro Poduje reafirma la meta de construcción de 400 mil vivienda durante los cuatro años de Gobierno

El titular de Vivienda defendió la priorización del gasto en soluciones habitacionales y obras básicas, descartando proyectos que -a su juicio- no responden a las urgencias sociales más apremiantes.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Domingo 29 de marzo de 2026 a las 12:37 hrs.

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<p>Ministro Poduje reafirma la meta de construcción de 400 mil vivienda durante los cuatro años de Gobierno</p>

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