Ministro Poduje reafirma la meta de construcción de 400 mil vivienda durante los cuatro años de Gobierno
El titular de Vivienda defendió la priorización del gasto en soluciones habitacionales y obras básicas, descartando proyectos que -a su juicio- no responden a las urgencias sociales más apremiantes.
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El ministro de Vivienda, Iván Poduje, reafirmó en entrevista con Mesa Central el compromiso del Gobierno de alcanzar una ambiciosa meta de 400 mil viviendas construidas durante los cuatro años de administración, en medio de un escenario marcado por restricciones presupuestarias y un elevado déficit habitacional.
El secretario de Estado subrayó que el foco estará puesto en mantener el ritmo de ejecución y priorizar los recursos disponibles hacia proyectos que permitan reducir la extensa lista de espera de familias sin casa, que hoy supera las 200 mil, con un déficit total cercano a 550 mil viviendas a nivel nacional.
En esa línea, Poduje enfatizó que la política habitacional no sufrirá retrocesos pese a los ajustes fiscales, asegurando que “ese impulso, esa velocidad no se va a tocar”, en referencia al compromiso del Ejecutivo de sostener la construcción de soluciones habitacionales como eje central de su gestión.
Prioridades del ministro
En materia de inversión, el ministro marcó distancia respecto de iniciativas como la construcción de una ciclovía impulsada por el Gobierno Regional Metropolitano, liderado por Claudio Orrego, señalando que, si bien es un proyecto “interesante”, no constituye una prioridad frente a necesidades más urgentes.
Poduje argumentó que, ante recursos limitados, el ministerio debe destinar el presupuesto a obras críticas como colectores de aguas lluvias, alcantarillado y soluciones sanitarias, recogiendo demandas directas de alcaldes que enfrentan problemas de inundaciones y colapso de servicios básicos en sus comunas.
Respecto de la expropiación de Colonia Dignidad, el titular de Vivienda sostuvo que el ministerio no tiene facultades legales para llevar adelante ese proceso y que, además, no cuenta con los recursos necesarios -estimados en unos $47 mil millones-, por lo que descartó su ejecución en esos términos y defendió la necesidad de ajustarse a las atribuciones y disponibilidad presupuestaria de la cartera.
El ministro también destacó su despliegue territorial y las reuniones sostenidas con autoridades locales -más de 60 comités de vivienda y decenas de alcaldes- como insumo clave para definir prioridades, insistiendo en que la gestión estará centrada en resolver las urgencias habitacionales y evitar desviar recursos hacia proyectos que no impacten directamente en la calidad de vida de las familias.
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