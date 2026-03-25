Academia de innovación Her Global Impact destaca tres proyectos de tecnología liderados por mujeres y abre convocatoria
En una jornada que reunió a referentes del ecosistema de innovación, inversión y emprendimiento, cinco emprendedoras presentaron soluciones concretas a desafíos críticos del siglo XXI, en materias como minería sostenible, escasez hídrica y acceso a educación tecnológica.
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Para reconocer y destacar tres proyectos de innovación liderados por mujeres, la academia de innovación Her Global Impact llevó a cabo hace unos días la final de la generación 19 del Impact Challenge.
En el evento, cinco emprendedoras presentaron soluciones concretas a desafíos críticos del siglo XXI, en materias como minería sostenible, escasez hídrica y acceso a educación tecnológica, ante un jurado iintegrado por referentes del ecosistema de innovación, inversión y emprendimiento.
Fundado en 2012 en California, Estados Unidos, por la también CEO de Singularity Chile, Bárbara Silva, Her Global Impact ha impulsado una comunidad de mujeres líderes en innovación y emprendimiento. A la fecha, más de 4.500 mujeres profesionales han sido becadas en sus programas, mientras que 20 alumnas de su comunidad han levantado más de US$ 5 millones en capital semilla.
Proyectos ganadores
En la categoría de Innovación & Desarrollo se reconoció a Javiera Toledo con BioElectroTor, un reactor bioelectroquímico que permite recuperar cobalto desde relaves mineros y que integra biotecnología y electroquímica para avanzar a una minería sostenible.
En Emprendimiento Social el premio fue para Katherine Vergara con DRIM, un sistema de robótica educativa para la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, en inglés) enfocado en fortalecer las capacidades de docentes y estudiantes.
En tanto, la categoría Emprendimiento Tecnológico fue para Victoria Martínez con Waipura, que impulsa una tecnología de desalinización de bajo consumo energético con foco en el acceso al agua para alimentos, industria y comunidades.
“Cuando el talento femenino se conecta con un propósito claro, nacen soluciones capaces de transformar industrias completas. Más mujeres innovando significa una sociedad avanzando hacia un futuro más sostenible, tecnológico e inclusivo”, dijo Silva en un comunicado.
Mientras que la venture partner de Amplifica Capital e integrante del jurado, Mariana Jiménez, afirmó que "estas emprendedoras ya dieron el paso más difícil: atreverse a construir soluciones para problemas reales. Mi invitación es a confiar en su propósito, escuchar a su mercado y seguir adelante con convicción".
Además de Silva y Jiménez, la jornada contó con un jurado integrado por el empresario y fundador de MapCity y Apanio, Roberto Camhi; la editora de DF Lab de Diario Financiero, Alejandra Rivera; la directora ejecutiva de Hub APTA, Varinka Farren; el socio general de Impacta VC, Alejandro Carboni; y el abogado Gonzalo Sánchez.
La academia de Innovación de Her Global Impact mantiene actualmente abiertas las postulaciones para la Generación 20 hasta el 30 de marzo, dirigida a mujeres profesionales y emprendedoras interesadas en desarrollar proyectos con impacto.
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